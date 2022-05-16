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Ekonomik kriz ve zamlara karşı eylem

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Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi, ekonomik kriz ve zamlara karşı eylem yaptı.
Ekonomik kriz ve zamlara karşı eylem

Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi, ekonomik kriz ve zamlara karşı eylem yaptı.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisinden verilen bilgiye göre, Merkez Lefkoşa'da düzenlenen eylemde, Baraka Kültür Merkezi müzik grubu Sol Anahtarı, “ekonomik kriz, zamlar ve bu krizler karşısında ezilen emekçiler ve esnafın durumunu anlatan” şarkılar çaldı.

“Zam Zam Zam Asfalyalarımız Atıyor!” ve “Ultra Zenginlere Servet Vergisi” pankartları eşliğinde gerçekleşen eylemde, "Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın" ve "Zamlar Geri Alınsın: Geçinemiyoruz" taleplerini içieren bildiriler dağıtıldı.

Her geçen gün yenileri gelmekte olan zamlar ve hayat pahalılığının halkın belini büktüğü, sermayedarların giderek zenginleşirken, emekçilerin ve küçük esnafın yoksullaştığı vurgulanan bildiride, "Halk yeterince bedel ödedi, krizin bedelini ultra zenginler ödesin" talebi dile getirildi.

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