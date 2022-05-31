Ekonomik olarak kalkınmamızı engellemeye çalışıyorlar!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, insan hakları denilince Kıbrıs meselesinin akla geldiğine işaret ederek, insan hakları bakımından Kıbrıs Türklerinin mağdur edildiğini ve büyük haksızlığa uğrayan bir halk olduğunu kaydetti.

Uluslararası antlaşmalar bağlamında adada var olan iki halktan biri olan Kıbrıs Türk halkının, Rumların baskın çıkması ve uluslararası camiadan destek görmeleri dolayısıyla adada yıllardır verilen bir mücadele olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin bu çağda çeşitli ambargo ve izolasyonlar altında ekonomik olarak gelişmesinin engellenmeye çalışıldığını söyledi.

Kıbrıs Türk gençliğine spor ambargoları uygulandığını, doğrudan ticaret yapılamadığını ve direkt uçuşların olmadığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu çağa yakışmayan birtakım dayatmalarla engellenmemiz insan hakları ihlalidir” dedi.

İnsan haklarını ve adaleti korumak adına yapılan çalışmalara ve adaletli bir yargı kurumun önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bağımsız mahkemeler ve Ombudsmana atıfta bulunarak, vatandaşların hak ve hukukunu yasalarla arayabildiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, medyada yer alan hakaret ve saldırılara dikkat çekerek bu gibi hakaret, saldırıları ve kanıtsız bir şekilde siyasi nedenlerle yapılan küfürlerin de insan hakları ihlali olduğunu kaydetti ve hükümetin şu anda yasal düzenlemelerle mevzubahis konuyla ilgili çalışmalar yaptığını belirtti.

“Devletimiz, Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle insan hakları bakımından her türlü sosyal hizmeti vermeye çalışmaktadır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, vatandaşların sağlık hizmetleri hakkına değinerek devletin vatandaşlarına sunduğu sağlık hizmetinin önemini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarıyla ilgili yürütülen çalışma ve tecrübeyi Kıbrıs Türk halkı ile paylaşmasının halkımız için bir zenginlik olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç da Cumhurbaşkanı Tatar’a kurumun iç hukuk bünyesinde ve uluslararası hukuktan kaynaklanan insan hakları ihlalleri konusunda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek KKTC ile insan hakları alanında daha sıkı iş birliği yaparak insan hakları müktesebatını ortaklaşa faaliyetlerle hem ulusal, hem de uluslararası kamuoyunda gündemde tutmayı amaçladıklarını anlattı.