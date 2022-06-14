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Ekonomik Önlem Paketi kamuoyuyla paylaşılacak

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Bakanı Amcaoğlu, BRT’de yayınlanan ‘Haber Kritik’ programına katılarak gündeme dair soruları yanıtladı.
Ekonomik Önlem Paketi kamuoyuyla paylaşılacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomik Önlem Paketi’nin Başbakan Ünal Üstel önderliğinde önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşılır hale geleceğini ümit ettiklerini söyledi.

Bakan Olgun Amcaoğlu, Başbakan Üstel’in kendilerine verdiği talimatla yarın ekonomik önlem paketiyle ilgili Çalışma, Ekonomi ve Maliye Bakanlıkları olarak bir toplantı yapacaklarını ve eldeki imkanlar nispetinde neler yapılabileceğinin konuşulacağını söyledi.

Bakanı Amcaoğlu, BRT’de yayınlanan ‘Haber Kritik’ programına katılarak gündeme dair soruları yanıtladı.

“Petrol fiyatlarındaki zam tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizi de etkiliyor" diye konuşan Bakan Amcaoğlu, günlük yaşanan zam sıkıntılarının Bakanlar Kurulu'nun her toplantısında gündeme geldiğini belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Amcaoğlu, sadece zamlarla ilgili değil, ekonomik anlamda ülkenin önünü açacak, maaş ve maaş ödemelerindeki dengeleri sağlayacak, çalışanın yüzünü güldürmek adına sıkıntıları giderecek çalışmaların tamamlandığını ve yarınki toplantıda bunları ilgili bakanlıklarla paylaşacaklarını söyledi.

Amcaoğlu, “Sadece şikayet ederek, zamların maalesef bizim kontrolümüzde olmadığını söyleyerek değil, çareler üreterek, elimizden geldiğince bu zorlukları gidermeye çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yarınki toplantıda hedeflenen çalışmanın, hafta başında şekilleneceğini tahmin ettiklerini belirten Amcaoğlu, yeni gelişen şartlar karşısında petrol fiyatların ve kurların yarattığı durumu aşmak adına çok kısa sürede söz konusu paketi kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Önemli olanın, yaşanan zamlar oranında, maaşları da aynı paralelde artırabilmek olduğunu belirten Amcaoğlu, ancak bu şekilde sıkıntılı süreçten çıkılabileceğini söyledi.

Düşük maaşa yüksek artış, yüksek maaşa az artış konusundaki çalışma konusunda ise Amcaoğlu, bunu vergi dilimleriyle ve daha farklı mevzuatlarla düzenleyecek olanın Maliye Bakanlığı olduğunu belirterek, yarınki toplantıda bunların da gündeme geleceğini ifade etti.

BRT

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