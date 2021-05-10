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Ekonomik Örgütler 'erken seçim' talep ediyor

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Gürcafer, daha önce erken seçime karşı olduklarını ancak bundan vazgeçtiklerini ifade ederek “artık geciktirmenin anlamı yoktur” dedi.
Ekonomik Örgütler 'erken seçim' talep ediyor

Cafer Gürcafer  Ekonomik Örgütler Platformu'nun erken seçim yapılması görüşünde olduğunu açıkladı.

Detay Kıbrıs- Barışcan Şekerci

Müteahitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer BRT'de katıldığı programda yaptığı açıklamada “Biz önceleri erken seçime sıcak bakmıyorduk, bir mutabakat hükûmeti olsun, dere geçerken at değiştirilmez, kaybedecek zaman yok, dedik. Bizi düzlüğe çıkarsınlar, dedik. Böyle bir şey olmadı… Olmadığı bir yana aksine tedirginlik, belirsizlik ortada… Nitekim hükümetteki YDP’nin 2 vekilinden biri başka bir parti dahi kuruyor. Gidilsin bir an önce erken seçime… Ondan sonra güçlü bir hükümet olsun, beklentimiz bu yöndedir. Bu ülkenin reformist bir yaklaşıma ihtiyacı var. Bu sürdürülebilir bir yapı değil. Bu ülkenin kendi ekonomik özgürlüğünü kazanması lazım ve bunun için de güçlü bir iktidara, hükümete gerek var. Başka türlü olmaz…”dedi.

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