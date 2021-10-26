Ekonomik Örgütler Platformu: Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı, derhal yürürlüğe girmelidir

EKONOMİK ÖRGÜTLER PLATFORMU’NUN GAZİMAGUSA, YENİBOĞAZİÇİ VE İSKELE İMAR PLANI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Uzun bir süreden beri üzerinde çalışılmakta olan Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı’nın, yetkili kurul olan Birleşik Kurul’dan oybirliği ile geçmiş olmasını büyük bir menuniyetle karşıladık. Planın yayınlanması ile birlikte önemli gelişmelere açık olan bu bölgemizde imar faaliyetlerini daha planlı olarak yürütmek; mülk sahiplerinin ve yatırımcıların kaynakları ile birlikte çevreyi de korumak mümkün hale gelmiş olacaktır.

Ülkemizin başlıca gelir kaynaklarından biri olan gayrımenkul sektörünün ülkemize, mülk sahiplerine ve yatırımcılara yararlı olurken çevre dostu ve sürdürülebilir bir şekilde yoluna devam etmesi ancak ve ancak planlı çalışma ile mümkündür. Örgütlerimiz, daha önce hazırlanmış olan planın yayınlanmasına engel olan itirazlar dikkate alınarak ve mağduriyetler giderilerek Birleşik Kurul tarafından oybirliği ile kabul edilen Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı’nın yasallaşmasının, konu ile ilgili belirsizliklerin geride kalmasını sağlayacağına ve bölgesel gelişmeyi düzenli hale getireceğine inanmaktadırlar.

Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı, bütün ilgililerle birlikte çevreninde daha fazla zarar görmesine olanak vermeden yayınlanmalı ve derhal yürürlüğe girmelidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

EKONOMİK ÖRGÜTLER PLATFORMU

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği