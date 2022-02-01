Ekonomik Örgütler Platformu 'Hükümet Oluşumu' Basın Bildirisini Sundu

İşte açıklama

Erken genel seçimi demokratik ilkelere uyumlu ve toplumsal birliğimizi koruyarak gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Böyle bir seçim sürecinden sonra, KKTC’nin kronikleşmiş sorunlarına ve yaşamakta olduğumuz derin ekonomik krize çözüm bulabilecek bir hükümetin oluşması başlıca dileğimizdir.



Kıbrıs Türk halkı, Mart-2020’den beri yaşamakta olduğumuz Covid-19 salgını ve salgın ile birlikte ortaya çıkan ekonomik kriz nedeniyle çok derin yaralar almış, ekonomimiz ciddi şekilde küçülürken, işletmelerimiz ve çalışanlarımız gelirlerini koruyamaz duruma düşmüş ve büyük zararlar görmüştür. Başarıyla gerçekleştirdiğimiz erken genel seçim sonrasında GÜÇLÜ BİR REFORM HÜKÜMETİ oluşturulması, bu yaraların sarılması için temel bir gerekliliktir. Ekonomik Örgütler Platformu’nun (EÖP) siyasi partilerimizden öncelikli talebi böyle bir hükümet oluşturulması için çalışmalarıdır.



Güçlü bir reform hükümetinin üyeleri ile atayacağı üst bürokratların liyakata dayanarak seçilmesi ve ihtiyaç duyulan reformları hayata geçirebilecek birikim ve isteklilikte olmaları da hayati derecede önemlidir. EÖP, siyasi parti liderlerimizden gerek bakan, gerekse bürokrat atamalarında bu titizliği göstermelerini beklemektedir.



KKTC’nin yaşamakta olduğu sorunlarla yaşamaya devam etmemizin artık olanaksız hale geldiğine inanan örgütlerimiz, yukarıda belirtilen hedeflere ulaşılması ve reform programının belirlenmesi için siyasi partilerimiz ile hertürlü işbirliğini yapmaya hazırdır.

