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Ekonomik Örgütler Platformu, İmar Planı'ndan memnun

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Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele belediye meclislerinden onay alan imar planının Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından imzalanarak, yürürlüğe konulmasını büyük bir memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
Ekonomik Örgütler Platformu, İmar Planı'ndan memnun

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele belediye meclislerinden onay alan imar planının Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından imzalanarak, yürürlüğe konulmasını büyük bir memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin oluşturduğu platformun açıklamasında, iddiaların aksine, Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı’nın, bölgede planlı ve öngörülebilir yapılaşmaya olanak vererek hem bu alanda çalışan işletmeleri, hem bölgedeki yaşam olanakları ve çevreyi koruyacağı savunuldu.

Açıklamada, EÖP’ün tartışmaların başladığı ilk günden beri planlı kalkınmanın ve buna uygun olarak planlı yapılaşmanın önemini vurguladığı ifade edilerek “Bu plan sayesinde bölgede yapılabilecek veya yapılamayacak işler belirlenmiş, altyapı ihtiyaçları saptanmıştır. Bundan sonra iş insanlarına ve yatırımcılara düşen görev, bu plana bağlı kalarak çalışmaksa, kamu otoritesine düşen de planın öngördüğü altyapı yatırımlarını gerçekleştirmek ve bölgenin yaşanabilir bir bölge olarak korunmasına katkıda bulunmaktır” denildi.

Bu plan tartışmaları içinde, bölgede “vahşi” diye nitelenebilecek plansız yapılaşmadan yana olanlarla, “sıfır” yapılamayı hayal edenlerin aynı saflarda buluşarak plansızlığı savundukları ileri sürülerek, “Böylesi ittifaklarla yeni plan tartışmalarında da karşılaşacağımızı biliyoruz. Buna karşın, KKTC’nin bütün bölgelerinin imar planlarının yapılmasını ve yürürlüğe girmesini desteklemeye; bu amaçla katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” denildi.

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