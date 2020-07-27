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Ekonomik Örgütler Platformu inşaat müteahhitlerinin istemlerini desteklediğini açıkladı

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Ticaret Odası (KTTO), Sanayi Odası (KTSO), Otelciler Birliği (KITOB) ve İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin (KTİMB) oluşturduğu Ekonomik Örgütler Platformu müteahhitlerin istemlerini desteklediğini açıkladı.
Ekonomik Örgütler Platformu inşaat müteahhitlerinin istemlerini desteklediğini açıkladı

Ticaret Odası (KTTO), Sanayi Odası (KTSO), Otelciler Birliği (KITOB) ve İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin (KTİMB) oluşturduğu Ekonomik Örgütler Platformu müteahhitlerin istemlerini desteklediğini açıkladı.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, bütün dünya ile birlikte KKTC’nin de ciddi bir salgın tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekilerek, bu tehlikenin, sağlığı olduğu kadar ekonomiyi de tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, bir ada ülkesi olarak turizm, yükseköğretim ve inşaat sektörlerinden elde ettiği dış gelire bağımlı olan KKTC’de, bahse konu sektörlerin ayakta tutulmasının, bu gelirlerin devamlılığına olduğu kadar hükümetlerin verdiği sözlerle yükümlülüklerine sadık kalmalarına da bağlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“KKTC Hükümeti, salgın tehlikesinin ortaya çıkmasından bu yana istikrarsız tutum ve kararlar ile ekonomiyi çalışamaz hale getirmiş; bu arada kendi yükümlülüklerini yerine getirmekten de kaçınmaya başlamıştır.

KTİMB, hükümeti ciddi olarak uyarmayı tercih etmiştir. Müteahhitlerimizin ekonominin yeniden canlanmasını amaçlayan istemleri, Ekonomik Örgütler Platformu’nun diğer üyeleri olarak KTTO, KTSO ve KITOB tarafından da haklı bulunmakta ve desteklenmektedir.

Ekonomik Örgütler Platformu, hükümeti, 2. Toplumsal Dayanışma Paketi’nde yer aldığı şekilde kamunun özel sektöre olan tüm borçlarını hemen ödemeye, inşaat sektörünün devamlılığı için büyük önem taşıyan GazimMağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı’nı, halkın ve iş dünyasının sesine kulak vererek ve gerekli tadilatı yaparak gecikmeden yayınlamaya; turizm ile yükseköğretim sektörlerini yeniden kazanmak için gerekli çalışmaları hemen başlatmaya çağırmaktadır.

Bu adımların atılmasında yaşanacak gecikmeler, ekonomimizde büyük tahribat yaratacak; bu arada devlet gelirlerinde de düşüşlere ve devletin yükümlülüklerini yerine getirmesinde daha büyük zorluklara neden olacaktır. Böyle bir gecikmenin ekonomik olumsuzluklar kadar sosyal sorunlara neden olacağı da kuşkusuzdur.”

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