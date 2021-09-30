  • BIST 1.398,820
  • Altın 497,00
  • Dolar 8,8650
  • Euro 10,2700
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Ekonomik Örgütler Platformu: Serbest Bölge Çalışması İlgili Tarafların Katılımıyla Yapılmalı

» »
 Ekonomik Örgütler Platformu, iş dünyasının Başbakan Ersan Saner’in “serbest bölge” çalışmasının bir paydaşı olmadığını belirterek, bu çalışmanın ilgili tarafların katılımıyla ve dünyadaki örnekler dikkate alınarak yapılması gerektiğine vurgu yaptı.
Ekonomik Örgütler Platformu: Serbest Bölge Çalışması İlgili Tarafların Katılımıyla Yapılmalı

 Ekonomik Örgütler Platformu, iş dünyasının Başbakan Ersan Saner’in “serbest bölge” çalışmasının bir paydaşı olmadığını belirterek, bu çalışmanın ilgili tarafların katılımıyla ve dünyadaki örnekler dikkate alınarak yapılması gerektiğine vurgu yaptı.


Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden oluşan Ekonomik Örgütler Platformu, Başbakan Ersan Saner’in serbest bölge açıklamasıyla ilgili kamuoyuna duyuru yaptı.


Platform duyurusunda şunları kaydetti:


“Başbakanımız Sayın Ersan Saner’in, Ankara ziyaretinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile görüşmesinde gündeme getirdiği ve daha sonraki bazı açıklamalarında ifade ettiği “bütün Kuzey Kıbrıs’ın serbest bölge olması” çalışması, bugüne kadar iş dünyası ile paylaşılmamış ve bilgimize getirilmemiştir.
Böyle bir projenin Kıbrıs Türk ekonomisine ve Kıbrıs Türk halkının gelişimine olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin ayrıntılı olarak belirlenmesi önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Böylesi önemli çalışmanın, bütün ilgili tarafların katılımı ile ve dünyadaki örnekler de dikkate alınarak yapılması gerekeceği ise çok açıktır.
Ekonomik Örgütler Platformu’nu oluşturan örgütlerimiz içinde bu doğrultuda bazı çalışmalar olmakla birlikte örgütlerimiz Sayın Başbakan tarafından açıklanan çalışmanın bir paydaşı değildir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kritik faiz kararı öncesi dolarda tansiyon yüksek20 Eylül 2021 Pazartesi 10:16
  • Mastercard’dan kripto para hamlesi10 Eylül 2021 Cuma 11:05
  • Piyasalarda risk iştahı azaldı: Dolar/TL 8,35’in üstünde08 Eylül 2021 Çarşamba 11:14
  • Altın fiyatları YÜKSELİŞTE!04 Eylül 2021 Cumartesi 18:03
  • Banknotları selde kirlendi diye yenileriyle değiştirdiler03 Eylül 2021 Cuma 10:33
  • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da 16.2% reel küçülme kaydedildi02 Eylül 2021 Perşembe 11:47
  • Dolar 8,30 altındaki seyrini koruyor02 Eylül 2021 Perşembe 11:00
  • Bitcoin yeniden 50 bin doları aştı23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:50
  • Kripto para hırsızı, Poly Network'ten çaldığı 600 milyon doların neredeyse tamamını iade etti13 Ağustos 2021 Cuma 12:06
  • Hacker insafa geldi, çaldığı kriptoların bir kısmını iade etti12 Ağustos 2021 Perşembe 10:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti