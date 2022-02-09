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Ekonomik Örgütler Platformu'ndan Falyalı Cinayetiyle İlgili Açıklama

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Ekonomik Örgütler Platformu'ndan Falyalı Cinayetiyle İlgili Açıklama
Ekonomik Örgütler Platformu'ndan Falyalı Cinayetiyle İlgili Açıklama

Ekonomik Örgütler Platformu Halil Falyalı cinayetiyle ilgili açıklama yaptı

Açıklama şöyle:

İş insanlarının tehdit, şantaj ve cinayete varan silahlı saldırılar ile karşı karşıya kalması kabul edilemez.

Ülkemizin bu ortamdan uzaklaştırılması için bütün devlet kurumlarının gerekli uluslararası işbirliklerini de geliştirerek tam bir koordinasyon ve uyum içinde çalışması, adamızı bu tür olaylardan arındırmaları başlıca beklentimizdir. Bu tür olayların yaygınlaşması ülkemizde iş yapma ortamına vurulacak en büyük darbedir ve bunun toplumsal sonuçları hiçbirimizin kabul etmeyeceği kadar korkunç bir yıkım olacaktır.

Halil Falyalı cinayetinin en erken zamanda aydınlığa kavuşturulması, bu tür saldırıları caydırmak bakımından da büyük önem taşımaktadır. Yetkilileri bütün olanaklarını cinayetin aydınlatılması için seferber etmeye çağırır; Falyalı ailesinin acısını paylaşır ve başsağlığı dileriz.

Ekonomik Örgütler Platformu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği

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