  • BIST 91.387
  • Altın 213,377
  • Dolar 5,3390
  • Euro 6,0627
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Ekonomik Örgütler Platformu'ndan hükümetin çalışmalarına destek

» »
EÖP toplantısında, hükümetin duyarlı davranıp yaptığı çalışmaların desteklendiği, tüm toplumun da imar planlarının yapılması konusunda hemfikir olduğu belirtildi
Ekonomik Örgütler Platformu'ndan hükümetin çalışmalarına destek

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden oluşan Ekonomik Örgütler Platformu, 55-89 İmar Yasası altında yer alan “Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi Bölgesi Emirnamesi”ni görüşmek üzere bugün Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda bir araya geldi.

Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada, imar planlarının yapılmasını öngören 55/89 yasasının şimdiye kadar görev alan hükümetler tarafından ihmal edildiği hatırlatılarak, sorunun büyüyerek günümüze kadar geldiğinin saptandığı kaydedildi.

EÖP toplantısında, hükümetin duyarlı davranıp yaptığı çalışmaların desteklendiği, tüm toplumun da imar planlarının yapılması konusunda hemfikir olduğu ancak emirnamenin içeriği incelendiğinde imar planı yapılana kadar geçecek olan bir yıllık sürede çok büyük ekonomik kayıplara sebep olunacağının görüldüğü ifade edildi.

Emirnamenin yatırım ortamı güvenliğini erozyona uğrattığını, insanların ve yatırımcıların öngörülerini yanıltmakta ve yatırım isteklerini azaltmakta olduğunu vurgulayan EÖP yetkilileri, emirnamenin ekonomik krizin içerisine denk gelmiş olmasının, krizin etkisini ağırlaştıracağını kaydetti.

Ayrıca emirnamenin yürürlükte kalacağı sürede kültürel değerlerin muhakkak korunması gerektiğine dikkat çeken EÖP yetkilileri, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Emirnamede belirtilen ve pek çok çeşitli yasalar ile koruma altında olan; orman alanları, sahiller, kumullar, göl ve göletler, verimli tarım toprakları, tarihi sit alanları, Mağusa surlariçi bölgesi, Mağusa surları ve dış komşu yapı adaları, öncelikli çevre koruma bölgeleri, sulak alanlar, eski eser alanları, dereler ve aküfer alanları mutlaka korunmalıdır. Paydaşlarla bir araya gelerek emirnamenin yatırım iklimini gözeten, mülkiyet hakkını ve değerleri de koruyan bir perspektifle süratle tekrardan değerlendirilmesi gerekmektedir. Bölgede başlayan panik, kaygı ve öfkeyi anlıyoruz. Hükümetten uzlaşı sağlanmasını bekliyoruz”

Ekonomik Örgütler Platformu yetkilileri, emirnamenin hiç zaman kaybetmeden derhal tadil edilerek, bölge halkını, bölge esnafını ve bölgeye ilgi duyan yatırımcıları rahatlatacak uzlaşının sağlanması gerektiğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Özel Gereksinimli Bireylere Okuma Yazma Öğretimi Eğitimi” semineri verildi13 Aralık 2018 Perşembe 19:15
  • Güngördü: “Dere yataklarına izinsiz müdahaleler çalışmalarımızı baltalıyor”13 Aralık 2018 Perşembe 19:10
  • Kar-İş yarın eylem yapacak13 Aralık 2018 Perşembe 17:45
  • Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Kıbrıs açıklaması13 Aralık 2018 Perşembe 16:53
  • “Baraka, bir isimden daha fazlasıdır”13 Aralık 2018 Perşembe 15:05
  • Kişmir: “Geldiğimiz aşamada toplumsal varoluş kavgası verilmesi artık kaçınılmazdır”13 Aralık 2018 Perşembe 15:00
  • Başsavcılık bütçesi görüşülüyor13 Aralık 2018 Perşembe 14:30
  • Lefkoşa Belediye Orkestrası Bandabuliya sahnesinde konser verdi13 Aralık 2018 Perşembe 14:25
  • Basın-Sen: Geldiğimiz noktada toplumsal varoluş kavgası verilmesi artık kaçılmazdır13 Aralık 2018 Perşembe 14:25
  • Tatar’dan Ankara’daki tren kazasından dolayı başsağlığı mesajı13 Aralık 2018 Perşembe 14:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti