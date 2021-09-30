  • BIST 1.393,600
  • Altın 493,97
  • Dolar 8,8700
  • Euro 10,2700
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Ekonomik Örgütler Platformu'ndan Saner'e eleştiri, haberimiz yok!

» »
Ekonomik Örgütler Platformu'ndan Saner'e eleştiri, haberimiz yok!
Ekonomik Örgütler Platformu'ndan Saner'e eleştiri, haberimiz yok!

İşte açıklama;

Başbakanımız Sayın Ersan Saner’in, Ankara ziyaretinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile görüşmesinde gündeme getirdiği ve daha sonraki bazı açıklamalarında ifade ettiği “bütün Kuzey Kıbrıs’ın serbest bölge olması” çalışması, bugüne kadar iş dünyası ile paylaşılmamış ve bilgimize getirilmemiştir.

Böyle bir projenin Kıbrıs Türk ekonomisine ve Kıbrıs Türk halkının gelişimine olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin ayrıntılı olarak belirlenmesi önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Böylesi önemli çalışmanın, bütün ilgili tarafların katılımı ile ve dünyadaki örnekler de dikkate alınarak yapılması gerekeceği ise çok açıktır.

Ekonomik Örgütler Platformu’nu oluşturan örgütlerimiz içinde bu doğrultuda bazı çalışmalar olmakla birlikte örgütlerimiz Sayın Başbakan tarafından açıklanan çalışmanın bir paydaşı değildir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

EKONOMİK ÖRGÜTLER

PLATFORUMU

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataoğlu Tüzük Kurultayı’nda vurguladı: “Ülke demokrasisinin yeniden tesisi için, DP olmazsa olmaz bir partidir”30 Eylül 2021 Perşembe 14:08
  • UBP'de 4 başkan adayı resmi, başvuru yaptı...30 Eylül 2021 Perşembe 13:43
  • Özkıraç: Ya bu kararı geri çekerler ya da taş üstünde taş bırakmayız!30 Eylül 2021 Perşembe 13:40
  • Erhürman: “Biz tutarlı bir partiyiz. Bir şeyi söylüyorsak dikkate alınmasını isteriz”30 Eylül 2021 Perşembe 13:37
  • Orkestra Cezaevi'ne gönderildi!30 Eylül 2021 Perşembe 13:34
  • Genç Çevre Liderleri Projesi, 25 Eylül günü Bedesten’de başladı30 Eylül 2021 Perşembe 12:52
  • 2021 yaz dönemi çocuk atölyesi sergisi açıldı30 Eylül 2021 Perşembe 12:51
  • KTOEÖS uyardı: Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim için Çaba Gösterin !!!30 Eylül 2021 Perşembe 11:33
  • Maliye, Mayıs 2021’e ait ek mesaileri önümüzdeki hafta ödüyor30 Eylül 2021 Perşembe 11:30
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü’nün güvenlik ve özgürlüğünden asla taviz vermeyeceğim30 Eylül 2021 Perşembe 11:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti