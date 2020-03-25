Ekonomik Örgütler: “Sosyal Sigortalar’a kayıtlı çalışanlara maaş desteği verilmeli, kredi faizleri sıfıra yakın bir orana çekilmeli”

Ekonomik Örgütler, Sosyal Sigortalar’a kayıtlı tüm özel sektör çalışanlarına 2 bin TL devletten maaş desteği verilmesi ve kredi faizlerinin sıfıra yakın bir orana çekecek çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Ekonomik Örgütler “Sosyal Adalet ve Eşitlik için Hükümete Son Uyarı” başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, iki maddelik temel isteklerini şöyle açıkladı:

“Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, birlik ve beraberliğimizin korunabilmesi adına nisan-mayıs-haziran ayları için Sosyal Sigortalar’a kayıtlı tüm özel sektör çalışanlarına 2 bin TL devletten maaş desteği olarak verilmelidir.

Faiz oranları konusunda, Bankalar Birliği ve hükümetle görüşmelerimiz devam etmektedir. Ancak Ekonomik Örgütler olarak en az üç ay boyunca bankaların Merkez Bankasına ve devlete yönelik yükümlülükler azaltılarak, kredi faizlerini sıfıra yakın bir orana çekecek çalışmalar yapılmalıdır.”

Ekonomik Örgütler, bu hususların yerine getirilmemesi durumunda içerisinde bulundukları bu süreçte özel sektörün devlete olan yükümlülüklerinin herhangi birini yerine getiremeyeceklerini kaydetti.

Ekonomik Örgütler şöyle:

“Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği, Kıbrıs Türk Bankalar Birliği, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği, Casino İşletmecileri Birliği, İşadamları Derneği, Genç İşadamları Derneği, KKTC MÜSİAD, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, Mobilya Sanayicileri Derneği, Restorancılar Birliği, Taşocakları Birliği.”