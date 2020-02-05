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Ekonomik Örgütler'den İmar Planı açıklaması

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Gazimağusa, Yeni Boğaziçi ve İskele bölgelerini kapsayan imar planının hayata geçirilmemesinin neden olduğu gelişmeler, tarafımızdan büyük bir endişe ile izlenmektedir.
Ekonomik Örgütler'den İmar Planı açıklaması

 

Gazimağusa, Yeni Boğaziçi ve İskele bölgelerini kapsayan imar planının hayata geçirilmemesinin neden olduğu gelişmeler, tarafımızdan büyük bir endişe ile izlenmektedir.

Kuzey Kıbrıs’ın mukayeseli avantajı olan ender alanlardan biri de, Avrupa ülkesi yurttaşlarına yaşamlarının belli bir süresini adamızda geçirmelerini sağlayacak şekilde konut ve hizmet sağlamaktır. Nitekim bu avantaj kullanılmakta ve çok sayıda üçüncü ülke yurttaşının Kuzey Kıbrıs’ta yaşaması veya uzun sürelerle ikamet etmesi temin edilmektedir. Bu alandaki çabalar ülkemize ciddi gelirler kazandırmakta; ayrıca ülkemizde, çok kültürlü ve çağdaş yaşam alanları oluşturmamız için ciddi fırsatlar sunmaktadır.

Bu fırsatların ülkemize ve insanlarımıza yararlı olacak şekilde hayata geçirilebilmesi için imar faaliyetlerinin planlanması ve bölgesel imar planlarının hayata geçirilmesi şarttır. Gazimağusa-İskele arasında yoğunlaşan imar faaliyetleri nedeniyle bölgenin imar planının zaman kaybetmeden yapılması ve hayata geçerilmesi büyük bir aciliyet taşımaktadır. Bu anlayış her kesime egemen olduğu için ilgili tüm kesimlerin katkı koyması da sağlanarak imar planı hazırlanmış ve yetkili kuruldan geçirilmiştir.

Planın uygulanmasının engellenmesi, bölgedeki imar faaliyetlerini olumsuz şekilde etkilemekte, yaratılan kaotik ortam nedeniyle ülkemizin ve iş insanlarımızın yurt dışındaki imajı ve çalışmaları zarar görmektedir.

İmar planının hayata geçirilmemesinin nedeni olarak, üzerinde daha fazla çalışılmak istenmesi gösterilmektedir. İmar planlarının sık sık değiştirilmesi tercih edilen bir yöntem olmamakla birlikte, planların yetkili organ olan birleşik kurul tarafından istendiği zaman tadil edilebileceği de unutulmamalıdır. Plan üzerinde daha ileri çalışmalar yapma isteği, planının yayınlanarak yürürlüğe konulmasına engel olmamalı; plan yürürlüğe konulduktan sonra yetkili organ tarafından yapılacak tadilatların ayrıca yürürlüğe konulabileceği dikkate alınmalıdır.

Ekonomik Örgütler Platformu, Gazimağusa-Yeni Boğaziçi-İskele İmar Planı’nın vakit kaybetmeden yayınlanmasını ve bölgedeki kaotik duruma son verilmesi gerektiğini ısrarla vurgulamakta; platform üyesi Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin bu amaçla yapacağı eylemi kuvvetle desteklemektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği

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