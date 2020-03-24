Ekonomik paket Çarşamba'ya kaldı...
Hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle hazırladığı ve bugün saat 18.00’de toplumla paylaşılacağı belirtilen “Ekonomik Paket”in, üzerindeki çalışmalar tamamlanamadığı için yarın açıklanacağı bildirildi.
Ekonomik paket Çarşamba'ya kaldı...
Hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle hazırladığı ve bugün saat 18.00’de toplumla paylaşılacağı belirtilen “Ekonomik Paket”in, üzerindeki çalışmalar tamamlanamadığı için yarın açıklanacağı bildirildi.
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