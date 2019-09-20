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Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü: 653 milyon Maliye Bakanlığı’na aktarıldı

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Kaynak akışının ilk dilimi olan 750 milyonun, 653 milyonu ise bugün itibari ile Maliye Bakanlığı’na aktarıldı.
Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü: 653 milyon Maliye Bakanlığı’na aktarıldı

Konuyla ilgili basın bildirisi yayımlayan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, "dörtlü koalisyonun yarattığı 225 milyonluk cari açığında gelen bu kaynakla karşılanacağına başlanacağını" duyurdu.

Maliye Bakanı Amcaoğlu; “Hükümete geldikten sonra normalde geçmiş hükümetin bütçede ön görüp gereğini yapmadığından dolayı imzalanamayan ekonomik ve mali işbirliği protokolü imzalandı. Akabinde, ‘Reel Sektör, Alt Yapı Yatırımlar ve Savunma’ başlığı altındaki sektörel dağılımlar tespit edildi. İki ülke tarafından resmi gazetelerde yayınladı. Bugün itibarı ile de 653 milyon Maliye Bakanlığı’na aktarıldı” dedi.

Gün itibarıyla söz konusu protokol binaen yapılacak olan projeler için blokelerin verilmeye başlandığını da duyuran Maliye Bakanı, hem reel sektörün, hem de alt yapılar altında devam eden projelerin blokelerinin verilme noktasında ilk adımların atıldığını kaydetti.

“750 milyonluk kaynağın geri kalanının aktarılması ile ilgili çalışmalar ileriki günlerde tamamlanacak ve önemli olan geçmiş hükümet döneminde oluşan 225 milyonluk cari açık rahatlıkla kapatılacak, savunma başlığı altında eksik yapılan ödemeler de güncellenerek devletin reel sektör tarafına aktarması gereken rakamlar da aktarılacak” diye konuştu.

 

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