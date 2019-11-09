Ekonomil kriz vurmaya devam ediyor: Antalya’da 4 kişilik aile ölü bulundu!

Sekiz katlı bir apartmanın en üst katında oturan ikisi çocuk dört kişi ölü bulundu. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'e (5) ait olduğu tespit edildi. Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri üzerine duruluyor. Cansız bedenlerinin bulunduğu daireye ilk giren üç polis memuru ile üç sağlık görevlisi ve site yöneticisi kokudan etkilenince hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede evde siyanür bulgusuna rastlandı.