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Ekonomil kriz vurmaya devam ediyor: Antalya’da 4 kişilik aile ölü bulundu!

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Türkiye, İstanbul Fatih'teki Yetişkin Kardeşler vakasının şokunu yaşarken, acı bir haber bu kez Antalya'dan geldi.
Ekonomil kriz vurmaya devam ediyor: Antalya’da 4 kişilik aile ölü bulundu!

Sekiz katlı bir apartmanın en üst katında oturan ikisi çocuk dört kişi ölü bulundu. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'e (5) ait olduğu tespit edildi. Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri üzerine duruluyor. Cansız bedenlerinin bulunduğu daireye ilk giren üç polis memuru ile üç sağlık görevlisi ve site yöneticisi kokudan etkilenince hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede evde siyanür bulgusuna rastlandı.

Acı olay, bugün saat 02.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi’nde meydana geldi.

Şimşek ailesinden haber alamayan bir yakını, dün saat 20.00 sıralarında eve geldi. Zile basan yakını, kapının açılmaması üzerine geri döndü.

Gece yarısı tekrar eve gelen aynı kişi, yine kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla kapıyı çilingir yardımıyla açtı.

 

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