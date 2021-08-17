Ekonomist Besim: Önümüz parlak değil!

Ekonomist Mustafa Besim, ekonomide yaşanılan sıkıntıyı sosyal medya hesabından kaleme aldı ve bazı önerilerde bulundu..

İşte o paylaşım:

"Enflasyon belası ve nakit sıkıntısı!

Ülkemizde sorun çok! Yalnız gelinen aşamada bunların en belalısı enflasyondur. Enflasyon başta tüketicileri, sonrasında işletmeleri ve ekonomiye kaynak sağlayan bankacılık sektörünü hep olumsuz etkiler olmuştur. Son veriler yıllık enflasyonun %20’yi aştığını göstermektedir. Daha da kötüsü bu artış vazgeçilemeyecek gıda ve sağlıkta sırasıyla %26 ve %31  olmuştur. Türk lirasının değer kaybı, tedarik zincirindeki aksamlar, devam eden yerel-küresel belirsizlikler ve bunların üzerine bir de Hükümetin beceriksizlikleri raf fiyatlarına yansımaya devam etmektedir. Artmayan gelirler nedeniyle alım gücü erimektedir. Bu hiç kuşkusuz orta sınıfın çoğunu oluşturan sabit gelirlileri olumsuz etkilemekte, gelir dağılımın yara almasına neden olmaktadır. Başarılı bir yaz sezonu geçirdiğimiz söylenemez. Ne yazık ki önümüzdeki aylar da pek parlak görünmüyor. Zaten bizler Eylül ve Ekim’in her zaman artan fiyatlarla geçtiğini biliyoruz. Bunun ötesinde, özellikle ABD’nde istihdam rakamlarının iyi gitmesi ve yükselen enflasyon faiz artışı olacağı sinyalini veriyor. Bu da TL’nin yeniden değer kaybetmesi olasılığını fazlasıyla artırıyor. Bütün göstergeler enflasyon belasının sonbaharda da devam edeceğini işaret ediyor. Bu bağlamda gündemde olan elektrik tarife artışı, sonbaharda itibaren işletmelerin kredi yükümlülüklerini yerine getirme sorumluluğu ve sosyal güvenlik primlerinin yatırılması konuları tüketiciden işletmelere bankacılık sektörüne kadar her kesimi etkileyecektir. Bu adımlar bir bütünlük içerisinde değerlendirilmeli ve alım gücünün daha az etkileneceği, işletmelerin likidite sıkıntısı çekme ve iflasların artmayacağı kapsamlı bir geçiş programı ile gerçekleştirilmesi gerekir. Bunun için Bakanlar Kurulunun en öncelikli gündemi enflasyonla mücadele ve önümüzdeki süreci planlayarak ülkenin “nakit akışını” oluşturma olmalıdır. Hükümet bunu yapmayacaksa (son 1-2 yıl bize “ölüden göz yaşı beklemeyi” andırıyor), ana muhalefet öncülüğünde, ilgili ekonomik ve sendikal örgütlerler bir masa etrafında toplanarak Merkez Bankası ve diğer kamu kesimlerinden edinilecek bilgi-verilerle önümüzdeki süreç için bir geçiş planı hazırlayabilir, hazırlamalıdır."