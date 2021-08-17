  • BIST 1.458,640
  • Altın 484,86
  • Dolar 8,4250
  • Euro 9,8750
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Ekonomist Besim: Önümüz parlak değil!

» »
Ekonomist Besim, "Alım gücünün daha az etkileneceği, işletmelerin likidite sıkıntısı çekme ve iflasların artmayacağı kapsamlı bir geçiş programına ihtiyaç duyulduğunu" söyledi
Ekonomist Besim: Önümüz parlak değil!

Ekonomist Mustafa Besim, ekonomide yaşanılan sıkıntıyı sosyal medya hesabından kaleme aldı ve bazı önerilerde bulundu..

İşte o paylaşım:

"Enflasyon belası ve nakit sıkıntısı!
Ülkemizde sorun çok! Yalnız gelinen aşamada bunların en belalısı enflasyondur. Enflasyon başta tüketicileri, sonrasında işletmeleri ve ekonomiye kaynak sağlayan bankacılık sektörünü hep olumsuz etkiler olmuştur. Son veriler yıllık enflasyonun %20’yi aştığını göstermektedir. Daha da kötüsü bu artış vazgeçilemeyecek gıda ve sağlıkta sırasıyla %26 ve %31  olmuştur. Türk lirasının değer kaybı, tedarik zincirindeki aksamlar, devam eden yerel-küresel belirsizlikler ve bunların üzerine bir de Hükümetin beceriksizlikleri raf fiyatlarına yansımaya devam etmektedir. Artmayan gelirler nedeniyle alım gücü erimektedir. Bu hiç kuşkusuz orta sınıfın çoğunu oluşturan sabit gelirlileri olumsuz etkilemekte, gelir dağılımın yara almasına neden olmaktadır. Başarılı bir yaz sezonu geçirdiğimiz söylenemez. Ne yazık ki önümüzdeki aylar da pek parlak görünmüyor. Zaten bizler Eylül ve Ekim’in her zaman artan fiyatlarla geçtiğini biliyoruz. Bunun ötesinde, özellikle ABD’nde istihdam rakamlarının iyi gitmesi ve yükselen enflasyon faiz artışı olacağı sinyalini veriyor. Bu da TL’nin yeniden değer kaybetmesi olasılığını fazlasıyla artırıyor. Bütün göstergeler enflasyon belasının sonbaharda da devam edeceğini işaret ediyor. Bu bağlamda gündemde olan elektrik tarife artışı, sonbaharda itibaren işletmelerin kredi yükümlülüklerini yerine getirme sorumluluğu ve sosyal güvenlik primlerinin yatırılması konuları tüketiciden işletmelere bankacılık sektörüne kadar her kesimi etkileyecektir. Bu adımlar bir bütünlük içerisinde değerlendirilmeli ve alım gücünün daha az etkileneceği, işletmelerin likidite sıkıntısı çekme ve iflasların artmayacağı kapsamlı bir geçiş programı ile gerçekleştirilmesi gerekir. Bunun için Bakanlar Kurulunun en öncelikli gündemi enflasyonla mücadele ve önümüzdeki süreci planlayarak ülkenin “nakit akışını” oluşturma olmalıdır. Hükümet bunu yapmayacaksa (son 1-2 yıl bize “ölüden göz yaşı beklemeyi” andırıyor), ana muhalefet öncülüğünde, ilgili ekonomik ve sendikal örgütlerler bir masa etrafında toplanarak Merkez Bankası ve diğer kamu kesimlerinden edinilecek bilgi-verilerle önümüzdeki süreç için bir geçiş planı hazırlayabilir, hazırlamalıdır."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Petrol OPEC+ öncesi haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor25 Haziran 2021 Cuma 17:32
  • Döviz Kurları 24 Haziran 2021 güne nasıl başladı?24 Haziran 2021 Perşembe 08:36
  • Döviz güne nasıl başladı?22 Haziran 2021 Salı 09:19
  • İngiltere Merkez Bankası Başkanı’ndan tepki çeken kripto para uyarısı17 Haziran 2021 Perşembe 22:46
  • Dolar / TL 8,70'i geçti17 Haziran 2021 Perşembe 19:34
  • TL'de telafiyi Fed'in öngörüleri bozdu16 Haziran 2021 Çarşamba 22:09
  • Dolar/TL'de jeopolitik fiyatlamalar, yeniden yükseliyor...15 Haziran 2021 Salı 14:11
  • Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı15 Haziran 2021 Salı 11:57
  • Döviz Kurları 14 Haziran 2021 Pazartesi güne nasıl başladı?14 Haziran 2021 Pazartesi 08:31
  • TC Merkez Bankası Rezervleri 93 Milyar 687 Milyon Dolar Oldu11 Haziran 2021 Cuma 18:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti