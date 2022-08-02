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Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay’dan kur değerlendirmesi: Dövizin nerede duracağı belli değil

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Ekonomist Erdal Güryay’a göre, Türkiye’nin TL politikası nedeniyle kurdaki yükseliş de belirsiz… Güryay, "Dövizin nerede duracağı belli değil" ifadelerine yer verdi.
Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay’dan kur değerlendirmesi: Dövizin nerede duracağı belli değil

Bir süredir kısmen yatay ve durgun seyreden döviz son günlerde yeniden artış trendinde yükseliyor. Son döviz kurlarına göre dolar 17.94 euro 18.37 ve sterlin ise rekor yükseliş ile 21.98’i gördü ve 22 bandına yerleşiyor.

Her geçen gün zayıflayan alım gücü ve derinleşen ekonomik krizin aslında bir finans ve kur krizi olduğu da bazı değerlendirmelere yansıyor. Yurttaşın ise en çok merak ettiği bundan sonra ne olacağı, genel kanaat iyiye değil daha kötüye gideceği yönünde…

Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay, Türkiye’nin mevcut TL para politikaları devam ettiği müddetçe belirsizliğin ve dövizdeki yükselişin nerede duracağının belli olmadığına dikkat çekti.

BELİRSİZLİK HAKİM

Güryay, ABD Merkez Bankası’nın (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkardığını hatırlatarak, doların diğer para birimlerine göre yükselmesine paralel olarak Türkiye’deki yüksek enflasyon ve düşük faiz politikası, Türk Lirası’nın değer kaybetmesine yol açtığına işaret etti.

Kıbrıs Postası’na değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay TL’nin yılın başından beri dolara karşı yüzde 25 değer kaybettiğini kaydetti.

“DÖVİZDE YÜKSELİŞİN NEREDE DURACAĞI BELLİ DEĞİL”

Özellikle ülkemizi doğrudan ilgilendiren sterlin üzerinde beklentisinin sorulması üzerine Güryay, bunu ön görmenin çok kolay olmadığını Türkiye’de süren para politikalarının bunu müphem bıraktığını belirtti.

Kıbrıs Postası’nın dövize mi geçilmeli sorusu üzerine ise Güryay, “Böyle devam ederse çok riskli, nerede duracağı belli değil” diye konuştu.

 

kaynak: Kıbrıs Postası

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