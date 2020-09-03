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Ekor’dan DAÜ yeni burs sistemi’ne destek

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Ekor’dan DAÜ yeni burs sistemi’ne destek
Ekor’dan DAÜ yeni burs sistemi’ne destek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlatılan Yeni Burs Sistemi’ne Ekor Un Ürünleri Limited de destek verdi. DAÜ ile Ekor arasında, 2 Eylül 2020 Çarşamba günü, saat 11:00’de, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’nun makamında “Ekor Öğrenci Bursu” sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye; DAÜ Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ile Ekor Un Ürünleri Limited Direktörü Erkin Korman imza koydu.

 

“Ekor’a Teşekkür Ediyorum”

İmza Töreni’nde konuşan Doç. Dr. İşçioğlu, DAÜ’nün geliştirdiği burs sistemi ile başarılı olan ve mali sıkıntı yaşayan öğrencilere hayırsever iş insanları, kurum ve kuruluşların desteği ile burs imkanı sağlandığını dile getirdi. Doç. Dr. İşçioğlu, Ekor Un Ürünleri Limited’e DAÜ Yeni Burs Sistemi’ne olan katkısından dolayı teşekkür etti. Ekor Un Ürünleri Limited Direktörü Erkin Korman ise konuşmasında, içerisinde bulunduğumuz bu zor dönemde başarılı olan ancak maddi sıkıntılar yüzünden eğitimine devam edemeyen öğrencilere yardım eli uzatmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, DAÜ’ye böyle bir projeye imza attıkları için teşekkür etti

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