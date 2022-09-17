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Ekran başındakileri çıldırtan Türkçe imla sorusu!

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Dün akşam yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yeni bölümünde, ekran başındakileri şaşkınlığa uğratan bir an yaşandı. 200 bin TL'lik soruya gelen yarışmacı, Türkçe imla sorusunda takılınca ekran başındakiler çılgına döndü.
Ekran başındakileri çıldırtan Türkçe imla sorusu!

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 16 Eylül Cuma yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "TDK'ya göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir?" sorusunun cevabı merak konusu oldu.

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Sorudan emin olamayan yarışmacı, kazandığı parayı alarak yarışmadan ayrıldı. O esnada pek çok sosyal medya kullancısı, 200 bin TL için sorusunun çok kolay olduğunu belirtti.

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Soru: TDK'ya göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir?

A) Kırklareli'ne

B) Rumeli'ne

C) Eminönü'ne

D) Osmaneli'ne

Cevap:B

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