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Ekran görüntüsü alırken bir daha düşünün!

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Ekran görüntüsü alırken bir daha düşünün!
Geçtiğimiz aylarda devreye giren Instagram hikayelerine yeni bir güncelleme geldi. Bu güncellemeyle Instagram'da ekran görüntüsü alanların da başı ağrıyacak...

Geçtiğimiz aylarda kullanıma giren Instagram hikayeler özelliği Snapchat’ten kopya olma sebebiyle çok konuşulmuştu. Instagram kullanıcıları tarafından benimsenen ve aktif olarak kullanılan hikayeler özelliğine gelen güncellemeyle yeni fonksiyonlar geldi.

YENİ DÖNEMDE EKRAN GÖRÜNTÜSÜNE DİKKAT

Instagram’a gelen yeni özellikle, arkadaşlarınızın hikayelerine fotoğraf ve video ile cevap verebilmenize imkan sağlanacak. Bu özelliğin yanında Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alındığı takdirde karşı tarafa bildirim gidecek. Hikayelerdeki görüntüleri kaydetmek isteyenlerin bu hamlesi karşı tarafa bildirilecek.

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