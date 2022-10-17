Ekran karşısında geçirilen vakit göz hastalıklarının habercisi

Uzmanlar, ekran başında geçirilen sürenin artmasıyla beraber altı yaşından küçük çocukların genellikle yetişkinleri etkileyen bir göz rahatsızlığından etkilendiği konusunda uyardı.

Kuru göz hastalığı olarak da bilinen göz kuruluğu, genellikle 50 ila 60 yaş arası insanları etkiler ve tedavi edilmezse ağrılı, batan, kırmızı ve hassas gözler gibi semptomlarla aşırı derecede rahatsız edici olabilir.

Daily Mail’in haberine göre, optometrist ve göz kuruluğu uzmanı Sarah Farrant, ekran başında geçirilen sürenin artmasıyla beraber ilköğretim çağındaki çocuklarda da göz kuruluğunun görülmeye başladığını açıkladı.

BEŞ-ALTI YILDIR ÇOĞALDI

Farrant, durumu, “15 yıl önce kliniğimde bu sorunla gelen tek bir çocuk yoktu. Ama son beş ya da altı yılda daha fazla kuru göz sendromuna sahip çocuk görüyorum. En genç hastam altı yaşındaydı, ki bu daha önce duyulmamış bir şeydi.”

“Makyaj yapan küçük çocukların yaygınlığı da göz sorunlarının artmasına neden olabilir. Tedavi edilmezse, gözyaşı üreten bezlerden bazılarında geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir” sözleriyle açıkladı.

Thea Pharmaceuticals’dan göz kuruluğu tedavisine yardımcı ürünler üreten Dr. Matthew Olsen da, hastalığın yaşam kalitesi üzerinde “büyük bir etkisi” olduğunu söyledi. Olsen, göze özen göstermenin önemi konusunda tüm yaş gruplarında farkındalık yaratılması gerektiğini aktardı.