Ekrana fazla bakmak çocukların uyku kalitesini düşürüyor

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre elektronik iletişim araçlarının fazla kullanımı, çocuklarda uyku kalitesini düşürüyor. Almanya’nın güneyinde, üç yaşındaki 530 çocukla gerçekleştirilen araştırmada uyku kalitesi ile televizyon, DVD’ler, bilgisayar oyunları, kitaplar ve benzeri kitle iletişim araçlarının kullanımı arasındaki ilişki incelendi.Veriler, elektronik medya kullanımının yüksek olmasının çocuklarda uyku kalitesini olumsuz yönde etkilediğini ortaya koydu.
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