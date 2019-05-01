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Ekrem İmamoğlu 6 yıl önce gaz yediği 1 Mayıs kutlamalarına Başkan olarak geldi

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında 6 yıl önce gaz yediği görüntüleri ile sosyal medyada gündem olan Ekrem İmamoğlu bu kez “Ekrem Başkan” sloganlarıyla sahneye çıktı.
Ekrem İmamoğlu 6 yıl önce gaz yediği 1 Mayıs kutlamalarına Başkan olarak geldi

Sahneye çıkan İmamoğlu, “Alın terinizin, Emeğinizin bayramı kutlu olsun. Şu an çok mutluyum.” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2013 1 Mayıs’ında kaydedilen görüntüleri yeniden gündeme oturdu. Ekrem İmamoğlu’nun CHP CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı yaptığı döneme ait görüntülerde polis müdahalesi sırasında gaz yemişti.

6 YIL SONRA İBB BAŞKANI OLARAK SAHNEYE ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu gaz yediği görüntülerden tam 6 yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Bakırköy’deki alana geldi. Yurttaşlar “Ekrem başkan” sloganları attı. Konuşma yapan İmamoğlu, “Alın terinizin, Emeğinizin bayramı kutlu olsun. Şu an çok mutluyum. ” dedi.

İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“ŞU AN ÇOK MUTLUYUM

“1 Mayıs’ın tadını almış bir kardeşinizim. İnşallah şehrimizde 1 Mayıs’ı doya doya özgürce mutlu bir biçimde, hep birlikte bir arada olduğumuz günlerde kutlamak dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Emeğinizin karşılığını aldığınız günlerde hep birlikte olmak dileğiyle. Hepinizi kucaklıyorum. Bugün hayatınızı yitiren kardeşlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum.”

Öte yandan alanda bazı seyyar satıcıların Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu ve İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoglu yazılı atkılar sattığı görüldü.

KONSERLER İPTAL

Bakırköy miting alanında verilecek konserler, Şanlıurfa’da yaşanan kazada 5 işçinin hayatını kaybetmesi nedeniyle iptal edildi.

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