Ekrem İmamoğlu: Bugün 12. gün, artık göreve başlamak istiyoruz...

Seçildiğimiz çok net. Artık göreve başlamak istiyoruz. YSK'ya seslenmek istiyorum. Bu toplumun kararına ve kararlığına gölge düşürecek bir karar almaya kimsenin hakkı yok. YSK Türkiye'nin seçimlerdeki meşruluğunu korucu bir karar almakla mesuldür. Başka bahaneler aramaksızın kararınızı vererek bir an önce toplumu rahatlatmak mecburiyetindesiniz' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, 12 gündür mazbatasının verilmemesine ilişkin açıklamada bulundu.

"Kıymetli vatandaşlarımız ülke meseleleri ıskaladığımız dönemdeyiz. Bugün 12. gün. 12 gündür İstanbul seçimiyle ülke boğuşuyor. Seçildiğimiz çok net. Artık göreve başlamak istiyoruz. İstanbulu yönetmek ve boşluğu gidermek istiyoruz. Topluma yakışmayan Büyükçekmece ve birçok konu gündemi meşgul ederken büyük meseleleri ıskalıyoruz. Ekonomi. Ekonomiyle ilgili atılan adımlar sorunları çözmüyor" diyen İmamoğlu, "Uluslararası gelişmeler canımızı sıkıyor. S-400, Rusya ve ABD ile olan ilişkiler gündemin dışında kalmış şekilde. Tek sorunumuz İstanbulmuş gibi milletçe her şeyi ıskalıyoruz. Dolayısıyla ülkeyi milletimizi bu güzel İstanbulun anlamsız yere yorulmasına şiddetle karşı çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Büyükçekmece'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, YSK'ya da çağrıda bulundu: