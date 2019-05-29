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Ekrem İmamoğlu: Bunların adı bazen pelikan oluyor bazen kuş

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Millet İttifakı'nın İBB Seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Zeytinburnu'nda konuştu.
Ekrem İmamoğlu: Bunların adı bazen pelikan oluyor bazen kuş

İmamoğlu "Bunlar bir avuç insan, Ak Parti'ye oy veren kardeşlerimiz değil. O bir avuç insanı çıldırtacağım, delirecekler delirecekler. Bunların adı bazen pelikan oluyor bazen kuş oluyor bazen başka bir şey. Bunların işi bazen yargıya müdahale etmek bazen de ceplerini düşünüyorlar. Bana iftira ettirilen gazetelerin İBB'de dolu dolu işi var. Ben bu şehrin nimetlerini bu şehrin güzel insanlarına dağıtmak için geliyorum." diye konuştu.

İmamoğlu’nun konuşmasından önemli satır başları;

“Hakkımızda iftira edenlere Allah akıl fikir versin. Referandum geçsin çağ atlayacağız dediler, enflasyon düşecek, işsizlik düşecek dediler mi? Ne oldu? Dedikleri hiç bir şeyi yapamadılar. Sözlerini tutamadılar. Sözlerini tutamayanlara İstanbullu cevabını verdi. Tutturdular gitmem de gitmem.

Bir avuç insan milletin iradesine kast ediyor. Ama ne ekonomiyle ilgili vaat ettikleri insanların zihninden çıkmıyor. Millet diyor ki cebim boş, bir ayda 1.5 milyon işsiz kaldı. Bu kardeşiniz 18 günde otobüs fiyatlarını indireceğim dedi indirdi mi, su fiyatlarını indirdi mi? Bunlar çıldırdılar şimdi diyorlar ki bu adam bizi 18 günde çıldırttı 1800 günde delirtir. Bunlar bir avuç insan, Ak Parti’ye oy veren kardeşlerimiz değil, o bir avuç insanı çıldırtacağım, delirecekler delirecekler. Bunların adı bazen pelikan oluyor bazen kuş oluyor bazen de başka bir şey. Bunların işi bazen yargıya müdahale etmek bazen de ceplerini düşünüyorlar. Bana iftira ettirilen gazetelerin İBB’de dolu dolu işi var. Ben bu şehrin nimetlerini bu şehrin güzel insanlarına dağıtmak için geliyorum. Üç beş dernekle vakıfla değil, dayımın oğlu, yengem, dayım beni ilgilendirmiyor. Siyasete ahlak gelecek. Ben fakirin fukaranın yanında olacağım.

Bu arkadaşlar varsa yoksa partisi, varsa yoksa bir avuç insan. Ben sizden talimat alacağım. Sizden isteklerim var, unutun partileri, demokrasinin kurtulması için. Yeni nesil siyasi anlayış, siyaset ahlakla yapılır. Bunları yapabilmek için 23 Haziran’a kadar çalışmaya hazır mıyız?

Sandık günü sandıkta görev almanızı istiyorum, o bir avuç insana emaneti çarçur ettirmeyeceğiz. Bayramda ‘tatile gittim, memlekete gittim dönemedim’ yok. 23 Haziran’a bir bayram günü gibi gideceğiz. Kadir geceniz mübarek olsun. 23 Haziran’da zafer milletimizin olsun. Herkese deyin ki ‘her şey çok güzel olacak.'”

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