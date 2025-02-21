Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı ön seçiminde resmen aday!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 23 Mart'ta gerçekleştireceği ön seçim için cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunda bulundu.

CHP'li milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'nun aday olması için imza toplamıştı. Adaylık için gerekli imzaya ulaşan İmamoğlu, başvurusunu resmi olarak yaptı.

İmamoğlu'na rakip var

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek de ön seçimde aday olacağını duyurmuştu. CHP’nin 133 milletvekili bulunuyor. Çiçek’in de gerekli 20 imzayı bulması halinde CHP’de 23 Mart’ta yapılacak ön seçimde bu iki isim yarışacak.

CHP’de adaylık başvuruları bugün saat 17.00’de sona erecek.

Ön seçim 23 Mart'ta

CHP'de cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları 21 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar parti genel merkezine yapılacak. CHP'nin adayını belirleyeceği önseçim ise 23 Mart'ta gerçekleştirilecek.