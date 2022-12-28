Ekrem İmamoğlu davasında gerekçeli karar açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'na verilen hapis cezasına ilişkin 17 sayfalık gerekçeli karar hazırladı.

Gerekçeli kararda, Ekrem İmamoğlu'nun, ‘tam da işte 31 Martta seçimi iptal edenler ahmaktır' şeklindeki basın mensupları tarafından sorulan soru üzerine vermiş olduğu cevap ile, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine karşı hakaret suçunu işlediği belirtilerek, “Sanığın kişiliği, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinden kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değeri, meydana zarar ve tehlikenin ağırlığı, TCK 61 maddesi dikkate alınarak sanık hakkında temel ceza belirlenirken ve bireyselleştirilirken, alt sınırdan uzaklaşılmak sureti ile sanığın cezalandırılması cihetine gidilmiştir” denildi.

TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMAMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Ekrem İmamoğlu ile Ordu Valisi arasındaki “hakaret” davasında, İmamoğlu'na verilen cezanın Yargıtay aşamasında olduğu ve henüz kesinleşmediğinin hatırlatıldığı gerekçeli kararda, “Bu husus sanığın geçmişi ile ilgili mahkememizde olumsuz bir kanaat oluşturmuş olup, ayrıca sanığın mahkememizde devam eden yargılama sürecinde 21 Eylül 2022 tarihinde yapılan duruşma sonrasında basın mensuplarına devam eden bu dava ile alakalı olarak ‘Ne yazık ki olmaması gereken bir dava sürdürülüyor, boş işler bunlar' şeklindeki açıklaması yine aynı şekilde 11 Kasım 2022 tarihli duruşmadan sonra Fox TV’de İlker Karagöz’ün sorularına yanıtlayan sanık Ekrem İmamoğlu ‘Şu mahkemeden utanç duyuyorum, böyle bir yargılama olamaz, şaka gibi, tirajı komik bir durum. beni zerre ilgilendirmiyor' şeklindeki açıklamaları ile yargılama sürecindeki davranışları ile mahkeme tarafından yapılan yargılamayı ciddiye almamış, yargılama sürecindeki bu olumsuz davranışlardan dolayı sanık lehine taktiri indirim uygulanmamıştır” ifadelerine yer verildi.

SİYASİ YASAK KONUSU

‘Siyasi yasak' anlamına gelen TCK 53. maddesinin de uygulandığının kaydedildiği gerekçeli kararda, “Sanık hakkında verilen sonuç ceza hapis cezası olduğundan, bu nedenle TCK 53. Maddesi gereğince güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

SÖZÜN MUHATABININ YSK ÜYELERİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Gerekçeli kararda, İmamoğlu'nun basın mensuplarına, vermiş olduğu demeçte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya karşı cevap verdiği ancak bu cevap içerisinde, 31 Mart seçimini iptal edenlerin ahmak olduğunu belirttiği kaydedilerek, “Sözün muhatabının Yüksek Seçim Kurulu üyeleri olduğu, duraksanmayacak şekilde açıktır ve bu konuda sanığın yapmış olduğu savunma yani, sözlerin muhatabının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğu hususunun ileri sürülmesi, TCK’nun 129. Maddesinde tanımlı bulunan karşılıklı hakaret nedeni ile cezadan kurtulmaya yönelik olarak geliştirilen bir savunma olarak değerlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

‘YAPILAN VURGU DİKKATE ALINDIĞINDA…'

Ahmak kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamına da yer verilen gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

“Sanığın savunması, sanık müdafilerinin yapmış olduğu savunmalar, tanık beyanları, dosyaya sanık müdafileri tarafından özel bilirkişilere hazırlattırılarak sunulan bilimsel ve hukuki mütalaalar, Yargıtay kararları birlikte değerlendirilmiş ve sonuç olarak sanığın konuşma metninde geçen ‘tam da işte 31 Martta seçimi iptal edenler ahmaktır' cümlesi içerisinde kullanılan ahmak sözcüğünün, cümle içerisinde kullanılış biçimi ve yapılan vurgu dikkate alındığında, aptal, geri zekalı anlamında kullanıldığı ve TCK 125. maddesinde tanımlı bulunan hakaret suçunun oluştuğu, aynı şekilde bu sözleri YSK üyelerine karşı kullanıldığı ve TCK 126. maddesi gereğince suçun muhatabının anlaşılabilir olduğu kanaatine varılmış ve bu doğrultuda hüküm kurulmuştur sözleri YSK üyelerine karşı kullanıldığı ve TCK 126. maddesi gereğince suçun muhatabının anlaşılabilir olduğu kanaatine varılmış ve bu doğrultuda hüküm kurulmuştur.”

HATA DA KABUL EDİLDİ

Gerekçeli kararda ayrıca, “Sanığa verilen ceza TCK’nın 125/4 maddesi uyarınca, hakaret suçunu alenen işlenmesi nedeni ile verilen ceza kanunda belirtildiği şekilde 1/6 oranında artırılmıştır. Kısa kararda her ne kadar madde numarası 125/6 olarak sehven yazılmış ise de bu husus maddi hata olarak yazıldığı anlaşılmıştır.” denildi.