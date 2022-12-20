Ekrem İmamoğlu Google aramalarında ‘eski’ belediye başkanı olarak gösterildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında Google’da yapılan aramalarda “eski belediye başkanı” olarak tanımlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında Google’da yapılan aramalarda “eski belediye başkanı” olarak tanımlandı.

İmamoğlu’nun ekibinden Murat Ongun, Google ile iletişime geçtikleri bir konuşmanın ekran görüntüsünü paylaştı.

Konuşmada, Ongun’un “Google Türkiye ekibinden” dediği bir kişi, “Biraz zaman alıyor ama düzeltilir” açıklamasını yapıyor. Bunun nedeni olarak da Google’daki tanınmış kişilerle ilgili arama sonuçlarının, Wikipedia’daki veriler üzerinden gelmesini gösteriyor.

Ongun paylaşımında ise “Lütfen, bir/birkaç kişinin Wikipedia üzerinden yaptığı kurnazlığı ciddiye almayalım. Duyarlı yüz binlerce vatandaşımıza ilgileri için teşekkür ederiz” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada geçen hafta İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmiş ve siyasi yasak getirilmişti. Ancak karar itiraz sürecinde olduğu için henüz kesinleşmedi.

Google Türkiye resmi hesaplarından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. BBC Türkçe, konuyu Google’a sordu ancak bu haber yayımlandığı ana kadar yanıt alamadı.

İmamoğlu da Twitter hesabında Google Türkiye hesabını etiketledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'daki BM İklim Zirvesi'nde kullandığı ifadeleri ima ederek “I speech kürsü” mesajını paylaştı. Erdoğan zirvede görevli bir kişiye konuşma yapmak istediğini bu sözlerle ifade etmişti.

Bu tartışmaların ardından Google’da Ekrem İmamoğlu’nun unvanı tamamen kaldırıldı.

Google aramalarındaki yanlışlığa sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.