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Ekrem İmamoğlu İBB'nin iki ihalesini iptal etti

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İptal edilen ihaleler belediye şirketleri KİPTAŞ ve Ağaç A.Ş için yapılmıştı
Ekrem İmamoğlu İBB'nin iki ihalesini iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye şirketleri KİPTAŞ ve Ağaç A.Ş için yapılan iki ihaleyi iptal etti.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İBB'deki mali tabloyu incelemek ve denetim altına almak için yeni seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kurumun günlük rutin işlerini aksatmayacak ihale, doğrudan temin, personel alımı, araç kiralama, alım-satım, gayrimenkul kiralama işleri durdurulmuştu.

İhalelerin durdurulmasına ilişkin İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğünce 1 Temmuz 2019 tarihinde bir tebliğ yayımlandığı ortaya çıktı. Tebliğ ile İBB, bağlı kuruluşlar ve iştirakleri tarafından yapılacak ihalelerin ikinci bir talimata kadar durdurulması kararı alındı. Bu karar doğrultusunda da bugüne dek 2 ihale iptal edilmiş durumda.

İptal edilen ihalelerden biri İBB şirketi KİPTAŞ'ın Gaziosmanpaşa Küçükköy'de 6 dönümlük arazide yapılan Yunus Emre Camii'nin kalan işlerinin tamamlanması için açtığı ihale oldu. 10 Temmuz'da düzenlenecek ihale, 4 Temmuz tarihinde iptal edildi. Diğer ihale de yine İBB şirketi Ağaç A.Ş'ye ait. İstanbul Ağaç A.Ş'nin toplam 3 adet jenaratör almak için 4 temmuz günü düzenleyeceği ihale, 3 Temmuz günü 1 Temmuz 2019 tarihli tebliğ doğrultusunda iptal edildi.

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