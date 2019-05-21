  • BIST 85.680
  • Altın 248,232
  • Dolar 6,0476
  • Euro 6,7408
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Ekrem İmamoğlu: İstanbul seferberliği demokrasi seferberliğidir

»
Biz bu ülkeyi, ihanet eden AA'ya bırakmayacağız. Bir ajansla anlaşacağız. En fazla 3,5 saat içinde sonucu açıklayacağız.”
Ekrem İmamoğlu: İstanbul seferberliği demokrasi seferberliğidir

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sorularını yanıtladı.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

“YSK, o bir avuç insan öyle büyük bir ihanet etmişlerdir ki şimdi sağını solunu süslemeye çalışıyorlar. Bunlar sayfa doldurarak milletin zihnini bulandırmaya çalışacaklar. O 7 üyeye inanmıyorum, ihanetle suçluyorum.”

“123 sandıkta bir iddianız var, bu sandıklar şaibelidir, fark 14 bine yakındır, bu sonuca tesir etmiştir diyerek, kara kampanya yaparak seçimlerin iptaline neden oldunuz… Bu soruşturma nerede? Bu insanları zan altında bıraktınız… Somut açıklayın sayın Yıldırım şu kadar oy aldı deyin şaibeyi anlayalım.”

“Yıldırım, seçmenlere konuşurken ‘bana az oy verdiniz daha çok oy verin’ ruh halinde, bence kabul etmiş.”

Dün akşam Ahmet Hakan’ın CNN Türk’teki Tarafsız Bölge programına konuk olan İmamoğlu, programın planlanandan önce bitirilmesine yönelik olarak da şunları söyledi:

“Üzüntü duyuyorum. Benim gözümde gazeteci çok saygın bir yerde. Bana sorduğu ters sorular beni kırmaz, tam tersine benim cevap vermeme vesile olur. Bir soruyu sorup orada o kişiyi savunursanız bir dakika derim, benim üzüldüğüm bu, esas değinilmesi gereken konulara değinemedik. Biz insanlara huzur vermeye geldik, insanlar bizi izlerken televizyonu değiştirmesin istiyorum.”

“Kapalı devreler halinde İstanbul yönetilsin istemiyoruz. Paralar çar çur edilmesin istiyorum. Bir tarafta israf düzeni, bir tarafta tasarruf düzeni. Ekonomi kötü, işsizlik 5 milyona dayandı… Bu ülkede işsizlik sorunu var, korkunç bir yoksulluk var. Vatandaşını hissetmeyen vatandaşına hizmet edemez.”

23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için CHP’nin aldığı tedbirlere istinaden İmamoğlu şunları söyledi.

“Biz her tedbiri almıştık ama şimdi 2-3 katına çıkarıyoruz. Temel felsefe şu bizim bir oyumuz karşı tarafa geçmesin onların bir oyu bize geçmesin. Yani biz aslında her iki tarafında bekçiliğini yapmaya hazırız.”

“Türkiye genelinde her ilden hukukçu bize katkı sunmaya geliyor. YSK'da da tedbirli olacağız. Nasıl mı? Bir oy geçersiz mi, arkasına nedenini yazacağız. Biz bu ülkeyi, ihanet eden AA'ya bırakmayacağız. Bir ajansla anlaşacağız. En fazla 3,5 saat içinde sonucu açıklayacağız.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'den Konya'ya gelip cinayet işledi, öldürdüğü adamdan şikayetçi oldu20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:05
  • Yeni eğitim modelinde matematik gerçekten seçmeli ders mi oldu?20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:54
  • Fehmi Koru: İktidar, İstanbul seçimini yeniletme ısrarıyla siyaseten hayati bir yanlışa imza atmış görünüyor20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:44
  • Akdeniz'de sondaj yapacak ikinci gemide son hazırlıklar20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:38
  • İran'a saldırı için yeni hamleler: Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldı20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:37
  • İstanbul'da silahlı soygun, 4 kilo altını çaldılar20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:35
  • Türkiye ile Yunanistan arasında 'Ege Denizi'nde işbirliği' toplantısı20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:35
  • Kılıçdaroğlu'ndan Pervin Buldan'a 19 Mayıs telefonu: Hep birlikte kutlanacak bayramları özledik20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:34
  • 25 vekile ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:18
  • YSK'den İstanbul için 200 sayfanın üzerinde gerekçeli karar20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti