Ekrem İmamoğlu: İstanbul seferberliği demokrasi seferberliğidir

Biz bu ülkeyi, ihanet eden AA'ya bırakmayacağız. Bir ajansla anlaşacağız. En fazla 3,5 saat içinde sonucu açıklayacağız.”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sorularını yanıtladı.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

“YSK, o bir avuç insan öyle büyük bir ihanet etmişlerdir ki şimdi sağını solunu süslemeye çalışıyorlar. Bunlar sayfa doldurarak milletin zihnini bulandırmaya çalışacaklar. O 7 üyeye inanmıyorum, ihanetle suçluyorum.”

“123 sandıkta bir iddianız var, bu sandıklar şaibelidir, fark 14 bine yakındır, bu sonuca tesir etmiştir diyerek, kara kampanya yaparak seçimlerin iptaline neden oldunuz… Bu soruşturma nerede? Bu insanları zan altında bıraktınız… Somut açıklayın sayın Yıldırım şu kadar oy aldı deyin şaibeyi anlayalım.”

“Yıldırım, seçmenlere konuşurken ‘bana az oy verdiniz daha çok oy verin’ ruh halinde, bence kabul etmiş.”

Dün akşam Ahmet Hakan’ın CNN Türk’teki Tarafsız Bölge programına konuk olan İmamoğlu, programın planlanandan önce bitirilmesine yönelik olarak da şunları söyledi:

“Üzüntü duyuyorum. Benim gözümde gazeteci çok saygın bir yerde. Bana sorduğu ters sorular beni kırmaz, tam tersine benim cevap vermeme vesile olur. Bir soruyu sorup orada o kişiyi savunursanız bir dakika derim, benim üzüldüğüm bu, esas değinilmesi gereken konulara değinemedik. Biz insanlara huzur vermeye geldik, insanlar bizi izlerken televizyonu değiştirmesin istiyorum.”

“Kapalı devreler halinde İstanbul yönetilsin istemiyoruz. Paralar çar çur edilmesin istiyorum. Bir tarafta israf düzeni, bir tarafta tasarruf düzeni. Ekonomi kötü, işsizlik 5 milyona dayandı… Bu ülkede işsizlik sorunu var, korkunç bir yoksulluk var. Vatandaşını hissetmeyen vatandaşına hizmet edemez.”

23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için CHP’nin aldığı tedbirlere istinaden İmamoğlu şunları söyledi.

“Biz her tedbiri almıştık ama şimdi 2-3 katına çıkarıyoruz. Temel felsefe şu bizim bir oyumuz karşı tarafa geçmesin onların bir oyu bize geçmesin. Yani biz aslında her iki tarafında bekçiliğini yapmaya hazırız.”

“Türkiye genelinde her ilden hukukçu bize katkı sunmaya geliyor. YSK'da da tedbirli olacağız. Nasıl mı? Bir oy geçersiz mi, arkasına nedenini yazacağız. Biz bu ülkeyi, ihanet eden AA'ya bırakmayacağız. Bir ajansla anlaşacağız. En fazla 3,5 saat içinde sonucu açıklayacağız.”