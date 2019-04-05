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Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki son durumu açıkladı

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Sayımı biten ilçelerde durum ne?
Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki son durumu açıkladı

İstanbul'da itiraz edilen sandıklar ve geçersiz oyların bakıldığı 17 ilçede sayım sonuçlandı. AKP’ye 2 bin 184, CHP’ye de 785 yeni oy kaydı yapıldı. Buna göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AKP adayı Binali Yıldırım'ın 18 bin 742 oy önünde.

İtiraz tartışmalarının sürdüğü İstanbul'da bugün (5 Nisan 2019) boyunca yaşanan gelişmeler şöyle:

Ekrem İmamoğlu'ndan son durum paylaşımı

08.00 - Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de soruları yanıtladı. 17 ilçede seçimin sonuçlandığını söyleyen İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

İki aday arasında 18 bin 742 aradaki fark bulunuyor. (İmamoğlu önde)

Toplam 119 bin 650 geçersiz oy sayıldı.

Geçersiz oyların tekrar sayılmasının ardından AKP adayına 2 bin 184 oy, 758 oy da CHP adayına yazıldı.

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