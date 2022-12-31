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Ekrem İmamoğlu kararında savcıdan bir teknik hata daha

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasıyla ilgili Bölge İstinaf Mahkemesine başvuru yaparak 'Düzelterek onama' isteyen savcının talebinin, istinaf mahkemelerinin kuruluş kanununa aykırı olduğu öğrenildi.
Ekrem İmamoğlu kararında savcıdan bir teknik hata daha

YSK başkan ve üyelerine “Ahmak” dediği gerekçesiyle İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla ilgili Cumhuriyet savcısı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuru yapmıştı.

“SAVCI ONAMA TALEP EDEMEZ”

Savcı başvuru dilekçesinde, İmamoğlu'na 5 gün fazla ceza verildiğini, cezanın 1 yıl 19 ay 15 gün olarak düzeltildikten sonra da onanmasını talep etti.

Ancak savcının talebinin istinaf mahkemelerinin kuruluş kanununa aykırı olduğu öğrenildi.

Şöyle ki, Bölge Adliye Mahkemeleri’nde ‘Onama’ diye bir kavram yok. Sadece İstinaf talebinin esastan reddi müessesesi var.

Cumhuriyet savcısının bu yönüyle de talepte bulunmasının tamamen usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşıldı.

ONAMA KAVRAMI YÜKSEK YARGI MAKAMINA AİT

Bu kapsamda Cumhuriyet savcısının hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş bir sanıkla ilgili mahkemeden ‘Düzelterek onama’ talebinde bulunabileceğine dair bir hüküm de yok. Ayrıca ‘onama’ kavramının bir yargılama ile ilgili davayı kesin, nihai sonuca tekemmül ettiren yüksek yargı makamı olan Yargıtay'a ait.

LEHE YA DA ALEYHE BOZMA İSTEYEBİLİR

Hukukçular yasa gereği, ceza yargılamasında Cumhuriyet savcısının, hakkında karar verilmiş bir sanıkla ilgili fazla ceza verildiğini tespit etmesi durumunda lehe bozma, eksik ceza verildiği veya somut delil varlığına rağmen beraat kararı verildiğinin tespit edilmesi durumlarında aleyhe bozma talebinde bulunabileceğini söylüyor.

Savcının, bunun haricinde kanunda onamayla ilgili yetkili olmayan bir makamdan onama isteyemeyeceği gibi; kendisinin de yetkisini aşan düzeltme talebinde bulunamayacağı ifade ediliyor.

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