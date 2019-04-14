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Ekrem İmamoğlu: Kimin mazbatasını kime vermiyorsunuz?

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Kesinleşmemiş sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu Esenyurt'ta konuştu. İmamoğlu "Bu boş gündemle bizi meşgul edenlere sesleniyorum. Gerçeklere dönelim. Ya kardeşim kimin mazbatasını kime vermiyorsun." dedi.
Ekrem İmamoğlu: Kimin mazbatasını kime vermiyorsunuz?

Kesinleşmemiş sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu Esenyurt'ta konuştu. İmamoğlu "Bu boş gündemle bizi meşgul edenlere sesleniyorum. Gerçeklere dönelim. Ya kardeşim kimin mazbatasını kime vermiyorsun." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmî olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, "Süreci uzatmayın kardeşim. Süreci uzattıkça sıkıntıya giriyorsunuz. Problem  çıkıyor. Yav kardeşim verin mazbatayı bakalım işimize. Kimin mazbatasını kime vermiyorsunuz?" dedi.

Esenyurt'ta halka seslenen İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bu seçimden dolayı insanları başkalaştırmaya çalışıyorlar. Neymiş efendim “15 bin oyla seçilir miymiş…” 1 oyla bile seçilir dediler. Bazı insanlar var 1 oyla bile seçilse milletini birleştirir. Neymiş, “İmamoğlu neden maça gitmiş? Gideceğim kardeşim. Galatasaray bu şehirin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim. Bu kadar net!

Süreci uzatmayın kardeşim. Süreci uzattıkça sıkıntıya giriyorsunuz. Problem  çıkıyor. Yav kardeşim verin mazbatayı bakalım işimize.

Kuşmuş, pelikanmış beni ilgilendirmiyor. Kimsenin başarısız oldu diye bu milletin geleceğini sıkıntıya sokma hakkı yoktur. Bu millet adına size hizmet etmek için benden kaçsa ben kovalarım kardeşim. O kapıyı kilitlese ben bacadan girerim. Sayın Cumhurbaşkanı ile çok iyi anlaşır diye korkuyorlar.

Kimin mazbatasını kime vermiyorsunuz. Millet mazbatayı vermiş. Sen uygun görsen ne olur, görmesen ne olur.

Yüksek Seçim Kurulu’na sesleniyorum. Sizin kapınızı anlamsız yere çalanlara kapınızı kapatın. Görevinizi yapın, bizi normalleştirin. Bizi dünyaya rezil etmeyin. Yolumuzu açın demokrasimizi güçlendirin. Bu uyarılarımı YSK’ye yapıyorum. Bu millet mazbatayı verdi mi? Bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçına gideyim mi? ("Evet" sesleri) Her iki takım da centilmence mücadele etsin. Son sorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığına gittiğimde hep beraber Saraçhane’ye geliyor musunuz? ("Evet" sesleri) İstanbul’da huzurun teminatı olacağım.

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