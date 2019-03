Ekrem İmamoğlu: Laf aramızda kazanıyoruz arkadaşlar

Beşiktaş Meydanı’nda gerçekleştirdiği final mitinginde konuşan İmamoğlu, 102 gündür İstanbul’un ilçe, mahalle ve köylerini dolaşarak herkesle buluşmaya çalıştığını anlattı.

İmamoğlu, kimsenin kalbini kırmadığını belirterek, "Ama olur da kırdıysam o vatandaşım beni duysun, ondan özür diliyorum. Çünkü kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Göreceksiniz bu sefer İstanbul’da sevgi, saygı ve iyilik kazanacak. İlk günden bugüne, bu kentin çocuklarına bir söz verdik ve hep beraber bu sözü tutacağız. Çocuklarla ilgili çok şey anlattık, Beşiktaşlı çocuğumuzla, Sultanbeyli çocuğuyla, Bağcılarlı çocuk eşit olacak. Bu kentin çocuklarını eşitlemeye geldim." diye konuştu.

Gençler ve kadınlara yönelikte projeleri olduğunu belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

" 'Gençlerin Ekrem ağabeyi olmaya geldim' dedim. Gençlerin Ekrem ağabeyi olacağım. Gençler için çalışacağım, Gençler için üreteceğim, bu şehirde nasıl ki ülkenin geleceği çocuklar, aynı şekilde gençlerin tekrar bu kentte hayal kurmalarını sağlayacağım. İstanbul’dan beyin göçü olmayacak. Gençlerin üretiminden faydalanacağız. Gençler buradan gitmeyecek, söz veriyorum. Kadınlar çok önemli, eğer bir kentte kadınlara yönelik güvenli bir ortam yaratamıyor ve hayata katılmalarını sağlayamıyorsanız o kentin mutlu olma, üretme şansı yok. Dolayısıyla kadınlara dönük çok özel politikalarımızla, eşitlikçi, kadın dostu olmaya yolunda çalışmalarımız var. Bu kent, kadın eşitliği konusunda çok güzel bir kent olacak, söz veriyorum. Eşim de burada diye korkuyorum ama onun için söz vermiyorum, kızım Beren’in hayata dair umutları için yapıyorum. Eşime karşı boynum büyük olmasını istemiyorum, annem ve kız kardeşim için istiyorum. Tüm kadınlar için çok eşitlikçi bir ortam kuracağım."

"Gerçekten beğeniyor, bana oy verebilir"

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "Beni beğeniyor, aramızda kalsın. Gerçekten beğeniyor. Bana oy verebilir. Oy, kulla Allah arasında ama bana oy verebilir. Dayandı dayandı ama son 2-3 gün dayanmadı artık. Dolayısıyla ben o tarafa girmeyeceğim. Kötü söz söyleyenleri Allah’a ve toplumun vicdanına havale ediyorum. Kimseye kötü söz söylemedim, asla da kötü söz söylemeyeceğim. Çünkü ben çocukların sevgisiyle siyaset yapacağım. Çünkü çocukların beni izlediğini biliyorum. Cennet gibi bir vatanımız var, bozmaya çalışsalar da çocuklar için cennet gibi yapacağız." ifadelerini kullandı.

"İşsiz bir İstanbul olmayacak"

102 gün boyunca projelerini anlattığını ama İstanbul'un iyi durumda olmadığını belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bağcılar, Esenler, Sultanbeyli 25 yıldır oy veriyor olabilir. Ama bilin ki çok kötü durumdalar. Buna üzülüyorum. Bu şehrin her yeri eşti olmalı. Diyor ya Beşiktaş’ı kastederek ‘kaymak tabakası.’ Ben de diyorum ki doğru ama göreceksiniz bu kardeşiniz İstanbul’un 39 ilçesini de kaymak tabakası yapacak. Bu kentin her tarafını eşitlersek, bu şehrin parkları, çevresi her yeri dünya güzeli bir ilçe olursa o zaman İstanbul’a doyum olmaz. Bu şehir çevre dostu olacak. Çevreyi unuttular. Bu şehre insana saygıyı biz yaşatacağız. Çok güzel işler yapacağız. İşsiz bir İstanbul olmayacak."

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesini kazanacağını belirterek, "Biz İstanbul Büyükşehir belediyesini devraldığımızda, buradan müjdeyi verelim. Belediyede çalışan, alın teri döken, emek harcayan herkes bizim başımızın üstünde olacak. Hiç kimsenin işine dokunmayacağız. Bundan kimse kuşku duymasın. Dün bir toplantı yapmışlar. Oraya bir ekran koymuşlar, o aklı kıt yöneticiler kimse artık oraya ‘son istiklal savaşımız’ diye yazmışlar. Gülün buna gülün. Çalışanların çoğu da terk etmiş orayı zaten. Yahu kardeşim ne savaşı? Seçime gidiyoruz. O büyükşehirde çalışan binlerce kardeşim de Ekrem başkanlarını bekliyor. Birilerin adamı değil, üretmek için, İstanbullular için beni bekliyorlar. Ha çalışıyor gözüküp, para alan varsa şimdiden terk etsin, gitsin. Ama çalışan alın teri döken herkes başımın üstünde yeri var." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, yarınki seçim için uyarılarda bulunarak, "Yarın sandık günü. Şunu hatırlatayım, hepiniz oy kullanmaya gideceksiniz. Oy kullanmak için kuyrukta bekliyorsunuz, baktınız işi uzuyor bekleyin. O kardeşimiz bana oy vermek için düşünüyor. Çünkü ben İstanbul’a güzel şeyler söyledim ve herkesin oyunu bekliyorum. Uzun yıllardır başka partiye oy veriyordur, ona zaman verin. Düşünmeye hakkı var. Kimi oy verecek, kimisi gönlünü verecek göreceksiniz." dedi.

"Biz bütün teknik tedbirleri aldık"

Oy kullandıktan sonra vatandaşlardan okullarda beklemelerini isteyen İmamoğlu, "Hatta okullardan sonra ilçe seçim kurulların önünde bekleyeceğiz. Biz bütün teknik tedbirleri aldık ama isteriz ki demokrasi kazansın. Günün sonunda biz başkaları gibi sevinç çığlıkları atmayacağız, kimsenin gönlünü kırmayacağız. Herkesi kucaklayacağız. Onlar bizi ayrıştırmak, bölmek, kırmak istediler ama biz birleşeceğiz. Bu cennet vatanı, bayrağı, Atamızı çok seviyoruz. Bu sınırlar içinde yaşayan herkes birdir. Biz bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, birlik olmaya alışığız." diye konuştu.

AK Partili, HDP'li, Saadet'li, İYİ Parti'li herkesin oyuna talip olduğunu ifade eden İmamoğlu, seçildiği takdirde tüm İstanbul'un kazanacağını ve bir kişinin talimatıyla değil 16 milyonun talimatıyla İstanbul'u yöneteceklerini söyledi.

"16 milyonluk kent çalışırsa Türkiye kazanır"

Kendisini aday gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden İmamoğlu, İstanbul'da bir seferberlik başlatacaklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"16 milyonluk kent çalışırsa Türkiye kazanır, 16 milyonluk şehir mutlu olursa Türkiye mutlu olur. Türkiye için de çalışacağız. İnşallah yarın yeni bir başlangıç olacak. İnşallah demokrasinin pırıl pırıl parladığı bir gün olacak. Çok güzel olacak, çok güzel olacak, çok güzel olacak göreceksiniz. Başaracağız. Son söz, laf aramızda kazanıyoruz arkadaşlar. 1 Nisan’da 16 milyonla gönül mitinginde hazır mıyız? Ayrıca istanbul’u kazandıktan sonra herkesi kucaklamaya hazır mıyız? Hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin."