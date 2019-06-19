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Ekrem İmamoğlu: Milletin kararının karşısında duracak kişi henüz doğmadı

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Ümraniye'de konuşan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "23 Haziran'da millet karar verecek millet karar verdikten sonra onun karşısında duracak kişi henüz doğmadı, yok öyle birisi. İşine baksın. Egemenlik kayıtsız şartsız milleti
Ekrem İmamoğlu: Milletin kararının karşısında duracak kişi henüz doğmadı

Ümraniye'de konuşan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "23 Haziran'da millet karar verecek millet karar verdikten sonra onun karşısında duracak kişi henüz doğmadı, yok öyle birisi. İşine baksın. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dedi.,

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe  ve Ümraniye'de vatandaşlara hitap etti. İmamoğlu, kalan günlerde daha çok çalışacaklarını belirterek, vatandaşları 23 Haziran'da sandık başlarına davet etti.

Üsküdar programının ardından Sancaktepe'ye geçen Ekrem İmamoğlu eski Sarıgazi Belediye Binası önünde, kendini bekleyen vatandaşlara seslendi. 23 Haziran'a az bir süre kaldığını ifade eden İmamoğlu, “23 Haziran'da sandığa gitmeye ve 23 Haziran'da sandıkta, ilçe seçim kurulunda ve okullarda görev almaya hazır mıyız? Siz hazırsanız ben de 24 Haziran'da Saraçhane'deyim bekliyorum hepinizi. Bize zaman kaybettirdiler. Ama bu zamanı göreceksiniz hızlı telafi edeceğiz. Çok çalışacağız seçimden önce seçilmek için, millete hizmet için çalıştığımızın 100 katı çalışacağız. Kendisini, milletine adamış, idealleri peşinden koşan, önce vatan diyen insanlarla çalışacağız. Asla sizi aldatanlar aramızda olmayacak. Sizlerle birlikte çok güzel geleceğe koşacağız. Emeği ile çalışan hiçbir belediye çalışanına bu kardeşiniz dokunmayacak. Kalan 3-4 günde tüm pozitif duyguları, tüm güzel duaları sizinle paylaşacağız ve moralli bir şekilde 24 Haziran'da çalışmak için hazırlık yapacağız. Onlar kin duysunlar, iftira atsınlar, biz işimize bakacağız. Milletimize hizmet için kalan günlerimizde anlatarak sonraki günlerde de çalışarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Daha sonra seçim otobüsüne binen Ekrem İmamoğlu vatandaşları selamlayarak Ümraniye'ye geçti. Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde de vatandaşlara seslen Ekrem İmamoğlu, “Pazar günü millet karar verecek. 23 Haziran'da millet karar verecek. Millet karar verdikten sonra onun karşısında duracak kişi henüz doğmadı. Millet iradesinin karşısında kimse duramaz. Bizim inancımız tek. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu kadar net" diye konuştu.

“Biz çözüm üreteceğiz"

İmamoğlu, “Ümraniyeliler özellikle size söz veriyorum. Tüm mahallelerinizdeki tapu sorununu bu kardeşiniz çözecek. Yıllarca sizi oyaladılar. İmar sorunlarını da bu kardeşiniz çözecek. Söz veriyorum size. Biz çözüm için geleceğiz. Çocuklara kreş yapacağız. Annelere çocuklara 0-4 yaş arasındaki çocukları ile bütün İstanbul'u ücretsiz gezmelerini sağlayacağız. İşsizliğe biz çözüm bulacağız" ifadelerini kullandı.

“Çok çalışacağız kısa zamanda büyük işler yapacağız"

İmamoğlu konuşmasının sonunda, “Her zaman size saygı duyan ve kucaklayan bir belediye başkanı olacağım. Sizinle çok güzel işler başaracağız. Sizlerle eğitim, sağlık, çevre, deprem, bu şehirde mülteci sorununu çözme seferberlerliği yapacağız. Her sorunu çözeceği. Çok çalışacağız kısa zamanda büyük işler yapacağız. 23 Haziran'a hazır mıyız. Herkesin bilinçlenmesini sağlayarak oylarını istemeye, kimseyle münakaşa etmemeye, güler yüzlü davranmaya, herkese 23 Haziran'ın önemini anlatamaya ve İstanbul'un geleceğinin seçimi olduğunu anlatmaya hazır mıyız. 23 Haziran'a kadar ola ki şehir dışında olanlar vardır. Gelmişler mi, oy kullanıyorlar mı, herkes eşini dostunu aramaya hazır mı. O zaman size bir müjde veriyorum. 24 Haziran'da hepinizi Saraçhane'ye bekliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından bir süre daha vatandaşları selamlayan Ekrem İmamoğlu, Şile'ye gitmek üzere yola çıktı.

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