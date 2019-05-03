Ekrem İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Ulaşım ve su indirimi talimatı

Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda 'talimatların ilgili kurumlara verildiğini ve Mayıs ayı İBB Meclisi’nde gündeme gelip onaylanmasını beklediğini’ söyledi.
İmamoğlu’nun talimatları şöyle:
Aylık öğrenci kartı bedelinin 85 TL’den, 50 TL’ye düşürülmesi
0-4 yaş arası çocuklu anneler için ücretsiz taşıma kartı
0-12 yaş arası çocuklar için ücretsiz yolculuk hakkı
Dini, milli ve resmi bayram günlerinde toplu taşımanın ücretsiz olması
Konutlarda tüketilen suyun ilk 20 m3’ünde %40 oranında indirime gidilmesi
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