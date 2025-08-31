  • BIST 11288.05
  • Altın 4562.425
  • Dolar 41.0977
  • Euro 47.9835
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAErdoğan, Şi Cinping ile görüştü

Ekrem İmamoğlu: Savcılar suç bulamadıkça akıl almaz yöntemlerle suç uyduruyor; kumpaslar eninde sonunda ortaya çıkacak!

»
Ekrem İmamoğlu: Savcılar suç bulamadıkça akıl almaz yöntemlerle suç uyduruyor; kumpaslar eninde sonunda ortaya çıkacak!
Ekrem İmamoğlu: Savcılar suç bulamadıkça akıl almaz yöntemlerle suç uyduruyor; kumpaslar eninde sonunda ortaya çıkacak!

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Savcılar suç bulamadıkça akıl almaz yöntemlerle suç uyduruyor. Bu sistemden hukuk çıkmaz” diyerek sitem etti. “Biz yargılanmaya itiraz etmiyoruz; itirazımız, hukuk dışına çıkarak siyasetçilerden talimat alan görevlilere” diyen İmamoğlu, “Ama bu mahkeme eninde sonunda kurulacak. Kumpaslar ortaya çıkacak. Millet gerçeği görecek” dedi.

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajları şöyle:

Ülkemizde adaletin işleyişi ciddi bir kriz içinde. Bize uygulanan hukuk, uzun zamandır hukuk olmaktan çıktı. Bizim avukatlarımızın evlerine şafak baskınları yapılırken tutuklulara iftiracı olmaları için baskı yapanlar, kaçarken yakalananlar evlerine gönderiliyor. Hem iftiracı üretip hem de milyon dolarların peşine düşenler korumaları ile adliyede gövde gösterisi yapıyor. İftiracı olmayanları ise başka suçlara adını karıştırmakla tehdit ediyorlar. Bunu artık sağır sultan bile duydu, HSK ve Adalet Bakanlığı hariç.

Gece yarısı, Fatih Keleş kardeşimle cezaevinde görüşüp, “İftiracı ol, yoksa adını suikast planına karıştıracaklar, çok daha ağır suçlamalarla karşılaşacaksın” diyen avukatlar ellerini kollarını sallayarak işlerine devam ediyorlar. Bu kumpasçı avukatlara bir kişi bile çıkıp, “Bunu neden söyledin, kiminle irtibatın var?” demiyor. Üstelik senaryo söyledikleri gibi gerçekleşiyor.

Savcılar suç bulamadıkça akıl almaz yöntemlerle suç uyduruyor. Bu sistemden hukuk çıkmaz.

Tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Biz yargılanmaya itiraz etmiyoruz; itirazımız, hukuk dışına çıkarak siyasetçilerden talimat alan görevlilere.

İtirazımız, soruşturma adı altında haksız hukuksuz özgürlüklerinden mahrum bırakılanlara yapılan baskılara.

İtirazımız, milleti unutarak hukuku araç haline getirip siyaseti dizayn etmeye çalışanlara. Yapılabilecek ne kadar kötülük varsa yaptınız. Hukuk dışına çıkarak denenebilecek her yolu denediniz.

Ama bu mahkeme eninde sonunda kurulacak. Kumpaslar ortaya çıkacak. Millet gerçeği görecek. Bu süreçte suç işleyenler, er ya da geç adil mahkemeler önünde hesap verecek.

HERKES İÇİN

HER YERDE

ÖNCE ADALET!

ÖNCE HÜRRİYET!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Türkiye’de Meclis’in önünde ‘Beyaz Toros’ yakıldı!19 Ağustos 2025 Salı 13:22
  • MetroPOLL'den Erdoğan'ı üzecek seçim anketi: CHP oyunu korudu, AKP yine ikinci sırada!18 Ağustos 2025 Pazartesi 16:08
  • Diyanet'in cuma hutbesi: Kız çocuğunun yarı mirası kabul etmemesi, kul hakkıymış!16 Ağustos 2025 Cumartesi 15:50
  • CANLI | "AK Toroslar çetesi çöküyor" diyerek isim vereceğini söylemişti; Özgür Özel açıklama yapıyor14 Ağustos 2025 Perşembe 12:20
  • İmamoğlu hastaneye sevk edildi14 Ağustos 2025 Perşembe 10:07
  • Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması13 Ağustos 2025 Çarşamba 19:38
  • İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor13 Ağustos 2025 Çarşamba 08:59
  • Kürtçe öğrenmeye gayret gösteriyorum; biz İstanbul İttifakı'nı bu samimi ve içten duygularımızla kurduk11 Ağustos 2025 Pazartesi 16:13
  • Son dakika... Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi05 Ağustos 2025 Salı 17:10
  • Mehmet Şimşek: Yıllık enflasyon son 12 ayda yüzde 33,5’e geriledi04 Ağustos 2025 Pazartesi 12:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti