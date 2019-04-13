Ekrem İmamoğlu Suriyeli mültecilerle ilgili planını 3 adımda anlattı

Kesinleşmemis sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da halka hitap etti.

Konuşmasında İstanbul'da yaşayan Suriyeli göçmenler meselesine değinen İmamoğlu, son günlerde kendisine sık sık mülteci konusunda ne yapacağının sorulduğunu dile getirdi.

"Mülteci meselesi çok önemli, büyük bir sorun. Bu ülke adına, bu millet adına zamanında verilen yanlış kararlardan dolayı bugün çok derinden yaşadığımız bir sorun." diyen İmamoğlu bu konuda farklı bakış açıları ve farklı görüşler olduğunu belirtti. İmamoğlu, "Ama bizim insani duruşumuzu kimse değiştirmez." ifadelerini kullandı.

"Travmalar var, kimseyi başka bir yere koyamayız"

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı seçilen CHP’li Tanju Özcan'ın "Yabancı uyruklu kişilere yardımı kesin" talimatına karşın Suriyeli mültecilerle ilgili yapacaklarını üç adımda sıraladı.

İlk olarak İstanbul'da var olan durumun mutlaka bir envanterini çıkaracaklarını kaydeden İmamoğlu, İstanbul'da bulunan Suriyelilerin çektiği sıkıntıları ve ıstırapları elden geçireceklerini aktardı. Çocuk evlilikleri olduğuna işaret eden İmamoğlu, "Aile travmaları var, çocukları sıkıntıda. Biz hiç kimseyi başka bir yere koyamayız. Önce insan olarak kalbimizde taşıyacağız. Sorunların acil çözümü için kalpten çocuklarına, kadınlarına ailelere ama psikolojik ama manevi destek vererek süreçlerini destekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

"Bu dediğim hususlarla ilgili şu koca kenti yönetenlerin 5 yıldır tek cümlesi yok ama bizim fikrimiz var." çıkışında bulunan Ekrem İmamoğlu, ikinci adım olarak da "Ulusal politikaların geliştirilmesinde, milyona yakın mülteci bulunduran bu kentte, Suriyeliler vatanlarına ne zaman ve nasıl gitmeliler, bu konuda öncü politikalar geliştireceğiz. Bu politikalar nezdinde, Türkiye'nin üst seviye politikasının oluşmasında yardımcı ve destek olacağız." dedi.

"Petrolle ilgilenene kadar barışı ve huzuru getirmek için çalışın"

"Suriyeli mülteciler, bu şehre ve ülkeye 3,5 milyon insan olarak mülteci kavramının ötesinde, toplu bir nüfus değiştirme olarak buraya getirilmiş olabilirler." iddiasında bulunan Millet İttifakı'nın adayı, "O dönemde bu kararı alanlar bugün yanlış yaptıklarının farkında. Ancak Biz Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri dönmesini istiyoruz. Dolayısıyla bu üçüncü konu, uluslararası politikaların geliştirilmesiyle alakalı; biz susan olmayacağız. Uluslararası platformda susan dilsiz şeytanlara da şunu söyleyeceğiz:

"Kardeşim, yerin altındaki petrolü ile ilgilenene kadar, bu topraklarda barışı ve huzuru temin etmek için gerekeni yapın. Emperyalist düşüncelerinizi masum insanların üzerinde baskı unsuru olarak kullandırtmayın."

'16 milyon insanın belediye başkanı olarak Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da ve uluslararası tüm platformlarda halkın sesini dile getireceğini belirten İmamoğlu, "Suriye'nin petrolüyle ilgileneceğinize oradaki insanların kardeşliğine, huzuruna ve demokratik ortamlarına imkan tanıyın, destek olun, bir an önce Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli insanlar vatanlarına dönsün. Bu kadar net." şeklinde konuştu.

"Bunları niye anlattım?" yönündeki soruyu yine kendisi yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, "Çünkü ben artık İstanbul Büyükşehir Belediye başkanıyım." diye konuştu.

"İnsanlığımızı tüm dünyaya göstereceğiz"

Ekrem İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Bir, insanlığımızın en kutsal örneklerinizi tüm dünyaya göstereceğiz. 2, ulusal politikamızı merkezi hükümetle bütünleştireceğiz. 3, Suriye halkının özgürlüğü ve vatanlarının bütünlüğü korunarak ülkelerinde özgürce yaşamalarını sağlamaları konusunda uluslararası platformlarda politikalar geliştireceğiz."