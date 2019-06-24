Ekrem İmamoğlu yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı; 31 Mart'taki fark 57 kat arttı!

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul için verdiği karar sonrasında bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilendi. Açılan sandıkların yüzde 99'una göre Ekrem İmamoğlu, seçimi yeniden kazandı.

YSK'nın 31 Mart'ta geçersiz oyların düşülmesinin ardından açıkladığı birleştirme tutanaklarına göre rakibi Yıldırım ile arasındaki fark 13 bin 729'du. Resmi olmayan sonuçlara göre; rakibinden 777 bin 581 oy fark ile seçimi önde tamamlayan İmamoğlu, Binali Yıldırım'la yarışta elde ettiği farkı 31 Mart'a göre yaklaşık 57 kat (56,6) arttırdı. İmamoğlu, aldığı oy oranı ile 1984'te yüzde 49,7 oy alan Bedrettin Dalan, 1994'te yüzde 25,2 oy alan Erdoğan ve 47,9 oy alan Kadir Topbaş'ı geride bıraktı.

Adaylar ne kadar oy aldı?

Seçimde Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel ve 17 bağımsız aday İBB başkanı olmak için yarıştı. Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar yüzde 0.50; Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel 0.17, bağımsız adaylar toplam yüzde 0.16 aldı.

Sandıkların yüzde 99'u sayıldı

ANKA Ajansı'nın geçtiği verilere göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Ekrem İmamoğlu yüzde

54.20; Binali Yıldırım yüzde 44.9 oy aldı.

Anadolu Ajansı'nın paylaştığı verilere göre ise, sandıkların yüzde 99.37'si açıldı. Ekrem İmamoğlu yüzde 54.03; Binali Yıldırım yüzde 45.09 oy aldı. İki aday arasında 777 bin 581 oy farkı bulunuyor.

CHP'li Barış Yarkadaş'ın 22.56 itibari ile paylaştığı mesajda, "Sandıkların yüzde 100'nün açıldı. Ekrem İmamoğlu, yüzde 54.20; Yıldırım yüzde 44.98 oy aldı. İki aday arasındaki fark 806 bin 767" bilgisini paylaştı.

Yıldırım: İmamoğlu'nu tebrik ediyor, hayırlı hizmetler diliyorum

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sonuçların açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada, "Rakibim Ekrem İmamoğlu önde gidiyor, kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İstanbulluların verdiği kararın gelecek beş yıl için kadınlarımız, çocuklarımız ve bütün İstanbul'da yaşayanlar için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.