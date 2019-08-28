Ekrem İmamoğlu’na eşi ve kızı üzerinden çirkin tehdit!

Şimdide Türkiye’nin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı, Kurtuluş Savaşı kahramanı İsmet İnönü adına açılan ve İnönü’ye hakaret ve iftiralar içeren Facabook sayfasından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi ve kızı üzerinden tehdit edildi.

Türkiye’nin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı, Kurtuluş Savaşı kahramanı İsmet İnönü adına açılan Facebook sayfasından hem İnönü’ye hem de Türkiye Cumhuriyeti kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ve iftiralar yağdırılıyor. Aynı sayfadan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşi ve kızı üzerinden çirkin bir şekilde tehdit edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batman’da katılacağı düğünün öncesinde ve sonrasında Diyarbakır’a uğrayacak. İmamoğlu, 31 Ağustos’ta CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar’ın yeğeninin düğününde nikah şahitliği yapacak. Batman’a Diyarbakır üzerinden geçecek ve İstanbul’a yine Diyarbakır üzerinden dönecek. İmamoğlu’nun bu süre zarfında kentte bazı ziyaretler gerçekleştirmesi planlanıyor ancak programı henüz netleşmedi. Diyarbakır ziyaretinden rahatsız olan sayfadan İmamoğlu için, “Ümamoğlumuz, Diyarbakır’a gidiyor… Karısı, Dilek Hanım ve küçük Kızı Ev’de yalnız” ifadeleri kullanıldı.