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Ekrem İmamoğlu'na türbe önünde ellerini arkaya bağladığı için soruşturma açıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında geçen yıl katıldığı bir törende, Fatih Sultan Mehmet’e ait türbenin önünde ellerini arkaya bağladığı için hakkında soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.
Ekrem İmamoğlu'na türbe önünde ellerini arkaya bağladığı için soruşturma açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında geçen yıl katıldığı bir törende, Fatih Sultan Mehmet’e ait türbenin önünde ellerini arkaya bağladığı için hakkında soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun iddianın doğru olduğunu duyurdu.

Ongun, sosyal medyadaki açıklamasında, "Cumhuriyet Gazetesi’nde Barış Pehlivan imzalı köşe yazısında belirtilen bilgiler ne yazık ki doğrudur. Niyet okuma odaklı, izandan yoksun yeni bir soruşturma hazırlığı için Başkanımızın ifadesi istenmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet gazetesinden Barış Pehlivan, "İmamoğlu’nun Suçlanan Elleri" başlıklı köşe yazısında geçen yıl yaşanan olaya değindi.

Pehlivan, "İmamoğlu’nun o türbenin dışında yürürken ellerini arkasından bağlaması İçişleri Bakanlığını harekete geçirdi. İnsan inanmakta zorlanıyor ama bakanlığın onayıyla Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi. Ve geçen hafta Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi istendi" diye yazdı.

Habere göre gerekçede “2020 yılında gerçekleştirilen bir program kapsamında ziyaret ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet’e ait türbede elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığınız iddiası...” ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı doğruladı

İçişleri Bakan Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul başsavcılığının soruşturma başlatıldığını doğruladı. Çataklı, bugünkü basın toplantısında, soruşturmayla ilgili yaptığı konuşmada: “İmamoğlu’yla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir işlemi bu. İstanbul Başsavcılığı bir talepte bulunmuş, sayın İmamoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi destekleyerek, teröre olan yardımlarını bunların desteklediği… Üçüncü konu bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili. Bu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir işlem var. Bize gönderildi. dolayısıyla her cumhuriyet başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor.” dedi.

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