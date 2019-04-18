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Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak Selahattin Demirtaş çıkışı!

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"Selahattin Demirtaş'ın siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden biriydim" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Demirtaş'ın barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne çıkaran dili vardı" açıklaması yaptı.
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak Selahattin Demirtaş çıkışı!

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,  Edirne cezaevinde tutuklu olarak bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili olarak, "Hatta kendi adıma bunun Türkiye için bir fırsat olabileceğini ve birçok duvarı yıkabileceğini de dile getirdim. Bugün de hala aynı kanaatteyim" diye konuştu.

Rudaw'a konuşan İmamoğlu, belediyenin kültür programlarında Kürtçenin de görülebileceğini ifade etti. İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

Demirtaş'ın barışçıl, uzlaşmacı dili vardı

-Sayın Demirtaş’ın siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden biriydim. Gerçekten de barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne çıkaran dili vardı. Bundan da çok mutluluk duydum. Hatta kendi adıma bunun Türkiye için bir fırsat olabileceğini ve birçok duvarı yıkabileceğini de dile getirdim.

Bugün de hala aynı kanaatteyim

-Bugün de hala aynı kanaatteyim. O dilin geçerli olduğu bu ülkede çok daha mutlu olabileceğimizi görüyorum. Bu bağlamda böyle siyasi bir çizgisi olan bir insanın benim hakkımda pozitif bir şey söylemesi elbette beni mutlu etmiştir. Tabi bu söylem seçmende ne kadar etkili olur, olmaz bu benim tespit edebileceğim bir şey değil. Ama elbette beni mutlu etmiştir.

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