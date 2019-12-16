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Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul çağrısı: Gerekirse referandum yapılmalı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi ile ilgili gerekirse referanduma gidilebileceğini söyledi. 
Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul çağrısı: Gerekirse referandum yapılmalı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi ile ilgili gerekirse referanduma gidilebileceğini söyledi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan İmamoğlu, "Kanal İstanbul’la ilgili referanduma gidilmesiyle ilgili bir görüş var. Siz bu referandum olayına nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna "Gerekirse zaten referanduma gidilmeli. İlk söyleyen benim zaten. Tabii ki halka sorulmalı. Ama bu bir siyasi yarış değil. Bu işte kararı bilim insanları, bu işe hayatını. Ömrünü adamış insanlar vermeli" diye yanıt verdi. 

İstanbul'la ilgili Amazon Ormanları benzetmesi yapan İmamoğlu, "Amazonlar yandığında içimiz cız etmiyor mu mesela. Niye? Hakkımız var. Amazonlar da bile hakkımız var. İstanbul da öyle önemli bir yapı, değer, coğrafya. O bakımdan tabii ki halka sorulmalı" dedi. 

Kanal İstanbul projesi ile ilgili bir kişinin karar veremeyeceğini ifade eden İmamoğlu"Ne ben söyledim diye iptal edilmeli ama ne birisi söyledi diye kabul edilmeli. Tartışılmalı. Ve sayemizde ilk defa tartışılıyor. “Tartışılıyor” diyorum ama hala, 'Kararlılıkla yapacağız…' Yani 'Soracağız' diyen yok, 'Konuşalım' diyen yok, 'Tartışalım' diyen yok; 'Yapacağız!' Bu çok yanlış bir tavır" diye konuşarak İstanbul'un öncelikli gündeminin depreme hazırlık olması gerektiğini sözlerine ekledi.
 

"O hattaki tüm mülkiyetleri araştırıyoruz"

Kanal İstanbul güzergahındaki bazı arazilerin Katar sermayesine satıldığına yönelik haberleri de değerlendiren İmamoğlu, bu konuyla ilgili de bir araştırma yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

 "Elbette o hattaki tüm mülkiyetleri araştırıyoruz. Sadece o değil ki tüm mülkiyetleri araştırıyoruz. Nasıl bir mülk hareketi oluşmuş? Samimi ve milli bir süreçten mi bahsediyoruz yoksa başka bilmediğimiz şeyler de var mı? Tüm hat. 135 milyon metrekare tarım alanından bahsediyoruz. ‘20 bin metrekaresi birininmiş!’ Onunla ilgilenmiyorum. Ben, 135 milyon metrekare ile ilgileniyorum. O bakımdan mülkiyet konusuyla da ilgileneceğiz ve oradaki o bütüncül yapının yaratacağı başka sorunları da esas niyeti de sorgulayacağız. Bakın ben, bu çalıştay meselesini önemsiyorum. Bütün bilim insanları orada konuşacak. Elini vicdanına koyup, başını yastığa koyduğunda, gündüz konuşup bunu savunup, akşam rahat uyumadığına inandığım birçok bürokrat ve kabine üyesi var. Geçmişten bugüne… Ben öyle inanıyorum. Bu benim inancım. Vicdanen kalbimin bana hissettirdiğini ifade ediyorum. Benim kalbim, çoğu zaman bana çok doğruları hissettirmiştir"

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