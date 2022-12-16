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Ekrem İmamoğlu’ndan savcıya sert tepki: Bu kadar yanlışı yapan…

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Ekrem İmamoğlu’ndan savcıya sert tepki: Bu kadar yanlışı yapan…
Ekrem İmamoğlu’ndan savcıya sert tepki: Bu kadar yanlışı yapan…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kararın ardından savcılık, hükümdeki bir kısım hatalar ve eksiklikler nedeniyle, kararı veren Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ne müddeti muhafaza talebi konulu bir dilekçe sundu.

Dilekçede, usul ve yasaya aykırı hususları içermesi sebebiyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceği belirtildi. Dilekçede, “İstinaf layihamızı hazırlamak üzere gerekçeli kararın Başsavcılığımıza tebliği kamu adına talep olunur” denildi.

Gençlik ve Yaşam Merkezi temel atma törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, savcının bu girişimini şu sözlerle değerlendirdi:

HAYALCİLİK OLUR

– Sayın savcının üst mahkemeye verdiği dilekçe… Mahkeme sürecinde ortaya koyduğu tavır… Bu kadar yanlışı yapan kendisinden doğruyu beklemek, hukuka bu kadar zarar veren, yüce Türk yargısına zarar veren bir anlayıştan doğruyu beklemek hayalcilik olur.

– İstanbul’a ve bu ülkeye hizmet etmeye kararlı bir insan olarak, bu yanlışları yapan savcıların, hakimlerin bile çoluğuna çocuğuna hizmet edeceğim. Güzel hizmetler sunacağım.

BUNLAR İLK KEZ YAŞANMIYOR

– İnşallah güzellikler ve iyilikler milletimizin olsun. Adalet herkese lazım.

– Dünden beri mahkeme heyetiyle ilgili basında pek çok şey görüyorum. Çok enteresan bir durum. Bunlar ülkemizde ilk kez yaşanmıyor. Bundan sonra biz yapacaklarımıza ve yüce Türk yargısını hakkıyla temsil edecek olan hakimlere güvenmek istiyoruz. Onların doğru kararıyla, yapılan bu büyük yanlışı geri döndürmelerini istiyoruz.

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