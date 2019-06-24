  • BIST 95.555
  • Altın 259,151
  • Dolar 5,7353
  • Euro 6,5350
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Belediye Başkanlığı’na seçilmesi Rum gazetelerinde

» »
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun,Türkiye’de dün yapılan seçimlerde İstanbul Belediye Başkanlığına seçilmesi, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.
Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Belediye Başkanlığı’na seçilmesi Rum gazetelerinde

Fileleftheros gazetesi “Erdoğan İstanbul’u Kaybetti- İmamoğlu’nun Dünkü Seçimlerdeki Zaferi Türkiye Cumhurbaşkanı İçin Güçlü Tokat- Yüzde 54 Ekrem İmamoğlu, Yüzde 45 Binali Yıldırım” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, dünkü seçim sonuçlarının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “güçlü bir tokat” olduğu iddiasında bulundu.

Gazete, Erdoğan’ın 31 Mart seçimlerinin sonucu tersine çevirme konusundaki tartışmalı çabasının yalnızca başarısız olmakla kalmayıp, bunun tam aksine İmamoğlu’nu daha da güçlendirdiği yorumunda bulundu.

Haber Politis’te“Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki Hezimeti- Ekrem İmamoğlu’ndan Yüzde 54’le Net Zafer- Muhalefet İslamcıların 25 Yıllık Egemenliğine Son Verdi- Yeni Belediye Başkanı Şimdiden Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Rakibi Olarak Görülüyor- Erdoğan İçin İstanbul’da Büyük Hezimet- Merkez’de Kaybetti- İmamoğlu Türkiye İçin Yeni Bir Başlangıç Diyor- Erdoğan’ı Tehdit Eden Aday Mı?- 2023’de Başkanlık Adayı mı?”, Alithia’da “Uzantılara Sahip Mağlubiyet- Yıldırım İstanbul Belediyesini Ciddi Şekilde Kaybetti- Erdoğan Acı Çekiyor- İmamoğlu Farkla Galip Geldi- İstanbul’da Tekrarlanan Belediye Başkanlığı Seçiminin Sonucu Türkiye Cumhurbaşkanının Mutlak Kudretini Sarsıyor”, Haravgi’de ise “İmamoğlu’nun İstanbul’da Büyük Zaferi- Türkiye Cumhurbaşkanı Sonucun Hayırlı Olmasını Diledi” başlıklarıyla yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hristofyas'ın cenaze töreni programı açıklandı22 Haziran 2019 Cumartesi 15:55
  • Güney Kıbrıs ve ABD ilişkileri için izahat istendi22 Haziran 2019 Cumartesi 14:32
  • ABD’nin insan ticareti raporuna göre güney Kıbrıs insan ticaretiyle mücadelede birinci sırada22 Haziran 2019 Cumartesi 13:31
  • Kızılyürek için Kıbrıs Üniversitesi’nden 5 yıllık ödeneksiz izin22 Haziran 2019 Cumartesi 13:22
  • Çocuk pornosundan tutuklama22 Haziran 2019 Cumartesi 13:10
  • Akıncı'dan Rum toplumuna Elence taziye mesajı21 Haziran 2019 Cuma 19:47
  • Hristofyas vefat etti!21 Haziran 2019 Cuma 18:17
  • Anastasiadis Federal Çözümde Israr Eden Akıncı’nın Altını Oyuyor21 Haziran 2019 Cuma 17:30
  • Kıbrıs’ın güneyinde bir ilkokulda vandallık21 Haziran 2019 Cuma 14:56
  • En pahalı süt, yumurta ve peynir güney Kıbrıs ile Yunanistan’da21 Haziran 2019 Cuma 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti