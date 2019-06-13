Ekrem İmamoğlu’nun oyununu yaptılar

Ekrem İmamoğlu bu kez oyun ile engelleri ve düşmanları aşmaya çalışıyor.

stanbul Büyük Şehir Belediyesi seçimleri için seçime sayılı günler kalırken seçimin en önemli adaylarından birisi olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu için oyun yapıldı.

“Koş İmamoğlu Koş” adı altında Google Play üzerinden ücretsiz olan bulunan oyunda Ekrem İmamoğlu engelleri ve düşmanları aşarak hedefe ulaşmaya çalışıyor.

Yarış içerisinde YSK birçok noktada Ekrem İmamoğlu’nun karşısına engellerle çıkarken Ekrem İmamoğlu ısrar ve inatla bu engelleri aşmaya çalışıyor.

İmamoğlu’nun oyunda engeller karşısında canını kaybetmesi sonrasında Game Over yazı ile birlikte sesi duyuluyor ve İmamoğlu “bunlara gülüp geçin, her şey çok güzel olacak” diyor.

Android Cep telefonları ile oynanabilen oyunu aşağıdaki linkten indirebiliyorsunuz.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon’da doğdu.



Trabzon Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.



1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı.



2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü’nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir.



31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.



Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991’den bu yana Beylikdüzü’nde yaşıyor.