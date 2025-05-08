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Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli dünya basınında: Kamuoyu yoklamaları desteğin arttığını gösteriyor

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Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli dünya basınında: Kamuoyu yoklamaları desteğin arttığını gösteriyor
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli dünya basınında: Kamuoyu yoklamaları desteğin arttığını gösteriyor

23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi. İmamoğlu'nun X hesabını ziyaret eden kullanıcılar, "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" yazısıyla karşılaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 23 Mart'tan beri tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "X hesabından yapılan paylaşımları kendisinin yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle; tutukluluğunun sona ermesine kadar (tedbiren) X hesabının erişimine engel getirildiğini" açıkladı.

Karar, dünya basınında da yer buldu. Dünya basınının önde gelen haber kuruluşları, İmamoğlu'nun X hesabının kapatılmasını "Erdoğan'ın rakibi", "Kamuoyu yoklamaları, İmamoğlu'na desteğin Erdoğan'dan daha fazla arttığına işaret ediyor" gibi ifadelerle okuyucularına duyurdu. 

Reuters: Kamuoyu yoklamaları İmamoğlu'na desteğin arttığını gösteriyor

İngiliz haber ajansı Reuters, İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Erdoğan'ın başlıca rakibi" olarak nitelendirerek Türkiye'den gelen yasal talep üzerine X'in İmamoğlu'nun hesabını kapattığını yazdı

İmamoğlu'nun X hesabının yaklaşık 10 milyon takipçisi bulunduğunu yazan ajans, "Kamuoyu yoklamaları, İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu yana halk desteğinin Erdoğan'dan daha fazla arttığını gösteriyor ve 2028'e kadar yapılmayacak olan bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın ana rakibi olacağı görüşünü güçlendiriyor," ifadelerini kullandı. 

Bloomberg: Kararın nedenleri belirtilmedi

ABD merkezli Bloomberg de İmamoğlu'nu Erdoğan'ın rakibi olarak tanımlayarak "Sayfayı Türkiye'den ziyaret eden kullanıcılar sadece hesabın 'yasal bir talebe yanıt olarak Türkiye'de kısıtlandığını' belirten bir mesaj gördü. Mesajda kararın nedenleri belirtilmedi," diye yazdı

The Washington Post: Türkiye'nin talebi üzerine... 

ABD merkezli The Washington Post, İmamoğlu'nun tutuklanmasını hatırlattığı haberinde "Her ne kadar hükümet Türkiye'de yargının bağımsız ve siyasi etkilerden uzak olduğu konusunda ısrar etse de, tutuklanması yaygın olarak siyasi amaçlı olarak değerlendirildi," diye yazdı. 

"Tutukluluğuna rağmen İmamoğlu sosyal medyada aktif olmaya devam etti," denilen haberde İmamoğlu'nun avukatlarının kısıtlamaya itiraz etmesinin beklendiği ve muhalif siyasetçileinr bu kısıtlamayı Türkiye'de ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı olarak eleştirdiği vurgulandı. 

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