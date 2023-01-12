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Ekrem İmamoğlu’nun yeni davasında tanıdık müfettiş

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan davaya rapor hazırlayan müfettiş tanıdık isim çıktı...
Ekrem İmamoğlu’nun yeni davasında tanıdık müfettiş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 7 kişi hakkında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yeni bir dava açıldığı ortaya çıkmıştı.

Davaya konu ihalenin, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 29 Aralık 2015'te yapılan Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi ihalesi olduğu belirlendi.

İBB’YE BAŞKAN OLDU İNCELEMELER BAŞLADI

İmamoğlu’nun İBB Başkanı olmasından sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler İmamoğlu’nun Beylikdüzü dönemindeki işlemlerini incelemeye aldı.

Söz konusu davaya konu olay için müfettişler, 22 Nisan 2020 tarihinde ön inceleme raporu hazırlayıp savcılığa sundu.

Verilen izinlerin ardından savcılık, 30 Aralık 2022 tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 7 kişi hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla dava açtı.

SUÇLAMALAR…

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda ihaleyi kazanan E. şirketinin, teknik şartnamede belirtilen seyahat acentası belgesine sahip olmadığı iddia edildi ve bu sebeple ihalede ikinci olan şirket tarafından şikayet edildiği anlatıldı.

Yine bununla birlikte ihaleyi kazanan şirketle 2019 yılında ek bir sözleşme imzalanması ve firmaya 250 bin lira ödeme yapılması.

İhaleyi yapan ve davada yargılananlar, bu farkın asgari ücrete gelen zam ile değişen maliyetler olduğunu söyledi. Ancak, bu durum suçun işlendiğine gerekçe olarak sayıldı.

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YİNE AYNI MÜFETTİŞ

İmamoğlu’nun hapis ve siyasi yasaklı olması talebiyle açılan davaya dayanak oluşturulan raporlardaki imza sahibi müfettişin tanıdık bir isim çıkması ise dikkat çekti.

2015 seçimlerinde AKP'den milletvekili adayı olan İçişleri Bakanlığı müfettişi Arif Yıldırım, 31 Mart 2019 seçimlerinin İstanbul’da 6 Mayıs’ta iptal edilmesinin ardından bakanlık tarafından İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı öncesi ve sonrasını incelemeye alan teftiş heyeti arasında yer aldı.

Mülkiye müfettişi Arif Yıldırım İBB’deki ‘terör soruşturması’ ve Londra’dan getirtilen ‘Fatih Tablosu’ için de incelemeleri yürüten isim.

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